„Das ist meine Aufgabe“: Iraner nimmt Ukraine-Flüchtlinge auf

Ahmadi Mojtaba ist 2015 nach Deutschland gekommen

Ahmadi Mojtaba sieht sich als frommer Christ in der Pflicht, anderen zu helfen und würde seine Fahrt nach Polen auch wiederholen.

Mardorf (tma). 1.300 Kilometer ist er nach Polen gefahren, um eine Familie nach Deutschland zu holen. Nun beherbergt Ahmadi Mojtaba mit Erlaubnis und Unterstützung seines Vermieters Svitlana Kuchynsha, Kateryna Tuz und ihre Tochter Eva in seiner Mardorfer Wohnung.

Er ist selbst in der „Flüchtlingskrise“ 2015 im Stadtgebiet angekommen, aus dem Iran musste er über die Türkei und Griechenland fliehen, weil er frommer Christ ist. Die Konfession des 46-Jährigen hat jetzt aber auch zu seiner Flüchtlingshilfe geführt.

„Mein König Kurosch hat 200 Jahre vor Jesus gesagt, dass ich helfen soll“, sagt Mojtaba. Damit bezieht er sich auf Kyros II, der historisch als barhmerziger Eroberer gilt und iranischen Christen ein Vorbild ist. Frei übersetzt soll der Perserkönig gesagt haben: „Ein gerechtes Herz hilft mit guten Taten allen, unabhängig von Religion und Rasse.“ Als er über Facebook vom Krieg in der Ukraine erfahren hat, wusste er sofort, dass er helfen wollte.

Ganz verstehen kann die ukrainische Familie aus Przemyśl an der polnischen Grenze seine Beweggründe aber nicht, wenn sie über eine Übersetzer-App kommunizieren. „Warum hast du uns aus Polen abgeholt, wenn du von Deutschland kein Geld kriegst“, fragen sie immer wieder.

Die Frauen sind sichtlich ängstlich, bleiben vorsichtig gegenüber Fremden und wollen sich nicht in der Zeitung sehen. Die Familie bleibt meist unter sich, kocht auch unabhängig von Mojtaba. Sie verlassen das Haus nur für kurze Ausflüge, nichtmal bis ans Steinhuder Meer haben sie es bisher geschafft. Doch sie freuen sich, wenn die Kirchengemeinde oder Nachbarn sie besuchen und dem fünfjährigen Kind Geschenke bringen.

Ihr Helfer berichtet, dass sie regelmäßig mit Verwandten telefonieren. „Wenn es in der Ukraine wieder ruhig ist und sie arbeiten können, wollen sie sofort zurück“, so der Paketfahrer. Er selbst kann das Verhalten nachvollziehen, sieht sich aber inzwischen gut in der Kirchengemeinde und Nachbarschaft integriert: „Ich habe sechs Jahre sehr nette deutsche Freunde kennengelernt.“

