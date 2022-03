Erzieherklasse setzt sich mit Petition für Vergütung der Ausbildung ein

BBS-Azubis wenden sich an die Landesregierung

Normalerweise sind sie 13 Schüler, durch Krankheitsausfälle posieren nun neun von ihnen mit Lehrerin Ayse Sarihaya vor dem BBS-Gebäude in der Friedrich-Brandt-Straße.

Neustadt (tma). Es fehlen in der Bundesrepublik etwa 230.000 Erzieher, alleine in Norddeutschland sind 26.000 Stellen unbesetzt. Doch in der BBS im Stadtgebiet gibt es nur eine Ausbildungsklasse mit 13 Schülern - gewollt sind zwei mit jeweils 25 Schülern.

Die Auszubildende Kira Müller hat für den Mangel eine einfache Erklärung: „Viele mussten aufhören, weil sie sich die Ausbildung nicht leisten können.“ Vor dem Unterricht in der BBS mussten die angehenden Erzieher schließlich noch zwei Jahre eine Ausbildung zu Sozialassistenten abschließen - unbezahlt. Das hat die nun einzige Klasse dazu veranlasst, eine Petition für Vergütung aufzumachen.

Die Schule stellt den jungen Erwachsenen nun auch einige Zeit im Politikunterreicht für ihre eigene Angelegenheit als Teil des Themas „Demokratie gestalten“ zur Verfügung - weiter unterstützen dürfen die Lehrer nicht.

Die Klasse hat nun für die Petition Social-Media-Kanäle angelegt und sich umfangreich informiert, wie sie das Thema vorantreiben können. „Wir wollen wirklich was erreichen, das ist nicht nur ein Schulprojekt“, sind sich die Azubis einig.

Die Petition benötigt noch viele Unterschriften, bis sie an die Landesregierung weitergeleitet wird. Unterstützt werden können die Auszubildenden online unter chng.it/Nkyjc59GQ2.

Ausgabe-Nr. 1202 vom 26.03.2022