Teure Fotos sind an der L 360 zu haben

Schneeren (os). Nach dem ersten Ortsausgang fängt in Höhe der Mühle Schneeren noch einmal an. Innerorts gelten dann wieder 50 Stundenkilometer, auf dem Stück dazwischen allerdings ebenso. Wer allerdings "im Ort" zu schnell ist, wird deutlich härter bestraft. Die Grundlage dafür könnten ab dem heutigen Vormittag wieder Fotos aus dem Blitzeranhänger "Karin" liefern, der dort im Zuge der L 360 aufgestellt wird.

Die nächsten beiden Standorte sind ab 29. März wieder in der Kernstadt an der Landwehr (30 erlaubt) sowie ab 1. April die Poggenhagener Straße/K 333 in Poggenhagen, dort gilt Tempo 50.

Bei der Messung an der Nienburger Straße gab es laut Stadtverwaltung 25 Verstöße in Richtung Himmelreich, einen davon mit 76 Kilometern pro Stunde. Die Kamera zeichnete jedoch nur wenige Stunden auf. Auf der Richtungsfahrbahn Innenstadt waren 166 Fahrer zu schnell, in einem Fall mit Tempo 75.

