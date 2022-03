KGS kann digital und vor Ort entdeckt werden

Neustadt (r/os). Mit einer Mischung aus Infoveranstaltung, Film, Talkrunde und Schnupperunterricht stellt sich die Kooperative Gesamtschule (KGS) an der Leinstraße 85 am Freitag, 25. März, digital kommenden Fünftklässlern vor. Am 22. April werden dann Schulführungen vor Ort angeboten.

„Wir möchten alle Viertklässler*innen und deren Eltern einladen, die KGS zu entdecken. Wir sind eine große, bunte und leistungsstarke Schule mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Kultur, Sport, Berufsorientierung und Nachhaltigkeit. Mit den freiwilligen Profilen der Chor-, Bläser- und Sporttalent-Klassen im 5. Jahrgang sowie dem ergänzenden AG-Angebot werden die Talente unserer Schülerinnen und Schüler entdeckt und individuell gefördert“, so Schulleiter Burkhard Jonck.

Auf der Internetseite für den „Digitalen Tag der offenen Tür“ stehen dauerhaft Bilder, Videos und Informationen zur Verfügung, die für alle Interessierten einen kurzweiligen Einblick in das Angebot der Schule bieten. Erreichbar ist die Seite über die Homepage der KGS Neustadt oder direkt über die neue Adresse https://kgsneustadt.de. Dort wird auch der Veranstaltungsplan mit den dazugehörigen Links zu den Videokonferenzräumen hinterlegt. Von 14.30 bis 16 Uhr oder von 16.30 bis 18 Uhr kann am „Digitalen Tag der offenen Tür“ teilgenommen werden. In kurzen Videokonferenzen können Interessierte von zu Hause aus die Schule entdecken, digitalen Unterricht erleben, Informationen bekommen und Fragen stellen.

Bei den Schulführungen am 22. April können Viertklässler gemeinsam mit einem Elternteil die Schule persönlich kennenlernen. Die Führungen finden unter 3G-Bedingungen statt.

