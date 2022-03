Gemeinsam gärtnern für mehr Vielfalt

Wettbewerb für naturnahe Gärten und Balkone ab 1. April

Neustadt (r/os). Die Stadtverwaltung sucht vom 1. April bis 30. Juni naturnah gestaltete Gärten und Balkone im Rahmen eines Wettbewerbs. Geld- und Sachprämien im Gesamtwert von 1.500 Euro sind zu gewinnen.

Mit Insektenhotels, Vogelnistkästen, Trockenmauern oder kleinen Wasserflächen lässt sich ebenso punkten wie mit der Anpflanzung heimischer Pflanzenarten. So bieten Gärten oder Balkone kleine Lebensräume und Nahrung für Insekten und Tiere, die durch Kulturlandschaften und zunehmender Bebauung bedroht sind. „Was so simpel in der Umsetzung klingt, wird heute leider nur noch von den wenigsten gemacht“, sagt Elena Faber, seit Anfang des Jahres als Biodiversitätsbeauftragte bei der Stadt. Die Beweggründe dafür seien vielfältig: wenig Zeit für Pflege, hoher Kostenaufwand oder fehlendes Verständnis. Der Trend zu - vermeintlich - pflegeleichten Schottergärten sei so erklärlich.

„Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist eine naturnahe Gestaltung einem Schottergarten vorzuziehen, da sich letzterer sowohl aufheizt als auch Überschwemmungen und Staubbildung begünstigt“, heißt es in der Ankündigung.

Wer aber einen Beitrag zu Biodiversität und Klimaschutz leistet, soll durch den Wettbewerb profitieren können. Prämiert werden sowohl die drei bestbewerteten Gärten als auch Balkone. Der erste Platz in der Kategorie Garten darf sich über 300 Euro freuen, in der Kategorie Balkon über 200 Euro. Nach Einsendeschluss entscheidet eine Jury.

Organisiert wird der Wettbewerb von Faber und Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil. Neben der Auszeichnung von vorbildlichen Gärten und Balkone soll der Wettbewerb aber auch sensibilisieren, Tipps und Anregungen für die leichte Umsetzbarkeit auf der eigenen verfügbaren Fläche geben. „Der Wettbewerb soll Lust darauf machen, selbst aktiv zu werden. Daher haben wir noch ein kleines Begleitprogramm entworfen“, erläutert Pfeil.

Um selbst mit einem guten Beispiel voran zu gehen, wird zum Auftakt des Wettbewerbs der Balkon des Bürgermeisterbüros in der Nienburger Straße mithilfe der Kindergartenkinder der KiTa Auengärten bepflanzt. Für die Pflege ist dann Bürgermeister Dominic Herbst höchstpersönlich verantwortlich. „Bienen und andere Insekten heiße ich vor meiner Bürotür herzlich willkommen. Jahrelang wurde der Balkon nicht für Pflanzen genutzt. Ich bin auf die Veränderung gespannt und freue mich einen kleinen Teil für mehr Vielfalt zu leisten“, teilt er mit.

Darüber hinaus wird das Umweltzentrum Hannover mit ihrem mobilen Schaugarten im Mai Halt auf dem Wochenmarkt machen und anschaulich über naturnahe Gestaltung informieren. Auch ein Automat mit insektenfreundlichem Saatgut ist bereits auf dem Weg und wird im Zuge des Wettbewerbs aufgestellt.

Infos und Wettbewerbsunterlagen sowie alles zum Begleitprogramm gibt es unter www.neustadt-a-rbge.de/leben-in-neustadt/umwelt-klimaschutz.de im Stadtportal. Fragen beantworten Pfeil (05032/84-427, wpfeil@neustadt-a-rbge.de) und Faber (05032 84-361).

