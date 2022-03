Shooters mit Schützenhilfe vorzeitig in den Playoffs

Mit Tankstellenparty gefeiert

Fabio Galiano holte 16 Rebounds, zusammen mit seinen elf Punkten gelang ihm damit ein „Double-Double", also jeweils ein zweistelliges Ergebnis in den beiden Statistikbereichen.

An der ersten Tankstelle nach dem sicheren Erreichen der Playoffs gab Trainer Lars Buss (vorn, li.) erstmal einen aus.

Neustadt (os). Nach der erfüllten Pflichtaufgabe mit dem 101:71-Sieg bei der TSG Bergedorf liefen auch andere Partien der Regionalliga zugunsten der TSV Neustadt temps Shooters. Die beiden direkten Verfolger aus Westerstede und Rendsburg patzten jeweils. Dank des frühen Spieltermins wurde die Schlussphase der Partie Bramsche gegen Westerstede auf der Rückfahrt der Neustädter im Livestream verfolgt. Die nächste Tankstelle nach der Schlusssirene steuerte Coach Lars Buss direkt an, um ein Getränk auf das Erreichen der Playoffs auszugeben. Das kann den Neustädtern nun keiner mehr nehmen, unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Tabellenführer Vechta am Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle der Leine-Schule bleiben sie auf Rang vier.

Gegen Vechta geht es nun mindestens drei Mal in Folge. Nach dem regulären letzten Heimspiel müssen die Shooters am Freitag kommender Woche für das erste Playoff-Spiel zum Regionaliga-Primus reisen, zwei Tage später wird der schon wieder in Neustadt erwartet. Wer zuerst zwei Spiele gewonnen hat, ist weiter.

Die Bergedorfer hätten ebenfalls Schützenhilfe leisten können, hatten am Vorabend des Spieles gegen die Shooters aber in Westerstede verloren. Auch gegen den TSV sah es für die Hamburger von Beginn an nicht gut aus. Nach vier Minuten führten die Shooters bereits 15:2, vor allem durch engagierte Verteidigung. Die Gastgeber wurden danach zwar besser, viel mehr als Einzelaktionen von Topscorer Jelovcic kam aber nicht. Dem 14:26 nach dem ersten Viertel folgten einige verpasste Chancen der Shooters, der Vorsprung blieb deshalb bis zum 35:48-Halbzeitstand nahezu konstant statt weiter zu wachsen.

Intensivere Verteidigung nach der Pause brachte den Shooters zahlreiche Ballgewinne und sieben Punkte in Folge zum 35:55. Obwohl Buss nun auch allen Spielern Praxis gab, wuchs der Vorsprung bis zum Ende des Abschnitts weiter auf 48:72. Auch im Schlussviertel kam keiner der häufig erlebten Shooters-Einbrüche. In der Offensive lief es weiter gut, schnelle Punkte ließen die 100er-Marke näher kommen, nach der die mitgereisten Fans bald riefen. Center Brandon McLean holte sich diese Punkte kurz vor Schluss per Korbleger.

„Wir haben uns trotz eines Blitzstarts relativ schwer getan, so richtig das Spiel zu bestimmen. Es gelang uns dann aber, über die Verteidigung etwas Spannung aufzubauen und so eine deutliche Führung herauszuspielen. Alle Spieler konnten sich heute zeigen und haben zu diesem deutlichen Auswärtssieg beigetragen. Jetzt freuen wir uns erstmal auf das letzte reguläre Heimspiel gegen Vechta, welches wir unbedingt gewinnen wollen“, so ein stolzer Trainer Lars Buss. Bester Rebounder des Spiels war Fabio Galiano mit 16, trotzdem hatten die Shooters in diesem Bereich wieder einiges liegen lassen.

Es spielten: Dyon Doekhi (22 Punkte), Bart Zents (17), Till-Rouven Radtke (17), Jannik Lodders (12), Galiano (11), Blanchard Obiango (8), McLean (6), Emilio Becker (5), Nico Teichert (3), Leo Müller, Jan-Malte Bonfils und Jan-Luca Köster.

