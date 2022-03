Karin ist zurück an der L 191

Evensen (os). Nach zwei Standorten in der Kernstadt ist der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger von heute an erst einmal wieder in den Ortsteilen unterwegs. Zuerst steht "Karin" an der Evenser Straße innerorts in Evensen - gleichzeitig Landesstraße 191. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer.

Die gelten auch am folgenden Messpunkt: In Schneeren an der Ortsdurchfahrt (L 360) wird Karin wieder im abgesetzten Siedlungsteil in Höhe Mühle aufgestellt.

In den Lindenstraße hielten sich die Verstöße je Fahrtrichtung nicht ganz die Waage. In Richtung Krankenhaus wurden 120 zu schnelle Fahrzeuge geblitzt, das schnellste mit 57 statt 30 Kilometern pro Stunde. 142 Fahrer waren in Richtung Innenstadt zu schnell, einer davon mit Tempo 53.

