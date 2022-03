Goldener Sonntag lockt Hunderte unter erleichterten Bedingungen in die Innenstadt

Die Maskenpflicht fiel pünktlich zum „Freedom Day“ wieder weg

Die Besucherzahlen vor der Pandemie konnten noch nicht erreicht werden, trotzdem tummelten sich Besuchermassen insbesondere auf der Marktstraße. Fotos: Maibaum/r

Viele Besucher machten auch einen Absetcher in das Trendhaus Ohlau. Besonders angesagt ist derzeit die Marke „PME Legend“, die nun auch im Eingangsbereich des Geschäftes prominenter platziert ist. Katrin Köhler zeigt eine Cargohose, die den Kern der Kollektion - inspiriert von amerikanischen Piloten - besonders gut respräsentiert.

Shoppingbegleiterin Birte Mußmann (v. li.) mit ihrer Kandidatin Frauke Thauer, die „gekrönte“ kaufinNEUstadt-Queen Marion Martens mit Shoppingbegleitung Laura Martens sowie Nadine Wolters mit ihrer Shoppingbegleitung Sören Schimpf.

An der Wallstraße hat die Feuerwehr zur Begeisterung der kleinsten Gäste Fahrzeug und Ausstattung präsentiert.

Der Jugendspielmannszug des TSV sorgte abseits der Bühne für die musikalische Untermalung. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Offene Geschäfte und ein buntes Programm der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) füllten die Innenstadt am vergangenen Sonntag wieder kräftig. Pünktlich dazu fielen an dem „Freedom Day“ auch einige Corona-Maßnahmen weg, etwa die Maskenpflicht. Die meisten Besucher verhüllten ihren Mund trotz hoher Infektionszahlen und geringen Abständen daher nicht mehr, die wiedergewonnenen „Freiheiten“ bescherten aber trotzdem nicht ganz so viele Menschen wie noch vor der Pandemie.

Einen besonders großen Andrang konnten sich diverse Jugendtanzgruppen auf dem Sparkassenvorplatz sichern - viele Eltern warteten ungeduldig mit gezückten Smartphones auf den Auftritt des Nachwuchses. Ebenfalls wurden interessiert die Auftritte der Kandidaten für die „kaufinNEUstadt-Queen“ verfolgt. Die Kandidatinnen Frauke Thauer, marion Martens und Nadine Wolters hatten vier Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro, um sich in Geschäften mit Kleidung und Accessoires auszustatten. Am Ende „krönte“ das Publikum per Applaus Martens, die ihr Outfit nach dem Motto „Osterspaziergang - Finde das passende Frühlingsoutfit“ zusammengestellt hatte.

„Ich glaube, die Kandidatinnen hatten einen tollen Shoppingtag in Neustadt und haben mit Bravour bewiesen, dass man in kürzester Zeit in den Neustädter Geschäften das passende Outfit zu verschiedensten Anlässen finden kann. Die kaufinNEUstadt-Queen war eine super Aktion, mit der wir auch den lokalen Handel nach dieser schwierigen Zeit unterstützen konnten“, so Citymanagerin Jana Schadwinkel. „Besonderer Dank gilt dem Sponsor unseres Shoppingbudgets, Andreas Groß, ohne den die Aktion nicht möglich gewesen wäre. Auch Bruns&Bruns und das Autohaus Rehbock haben mit dem Sponsoring des Stylings und dem Stellen des Shoppingmobils zum Erfolg der Aktion beigetragen, sowie alle teilnehmenden Geschäfte.“

Auch der Rest des Programms am Sonntag sei erfolgreich gewesen, sagt Organisator Jens Ohlau: „Es ist alles gut gelaufen, wir haben uns rechtzeitig mit der Stadt geeinigt, dass nur innen eine Maske getragen werden muss.“

