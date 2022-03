Erneuter Streit mit Vermieter endet mit Polizeieinsatz

Suttorf/Esperke (r/tma). Für einen 40-jährigen Mieter und den 49-jährigen Vermieter war es am Samstagnachmittag nicht der erste Streit, jedoch eskalierte die Situation so sehr, dass Polizeibeamte eingreifen mussten. Der Vermieter drehte dabei einen Finger seines Gegenübers um, wodurch dieser geprellt wurde. Auslöser war eine vorige Beleidigung kombiniert mit Hausfriedensbruch.

Sogar noch heftiger randalierte ein 27-jähriger Esperker am Samstagabend in seiner Wohnung. Er bedrohte und beleidigte mehrere Nachbarn und musste von den eingesetzten Polizisten inn Gewahrsam genommen werden. In der Wohnung wurden geringe Mengen von Amphetamin und Marihuana gefunden. Der Esperker verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat unter Telefon 05032/9559-115 in Verbindung zu setzen.

