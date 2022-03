Zwei Unfälle mit Folgen am Wochenende

Hagen/Otternhagen (r/tma). Als ein 23-Jähriger mit seinem LKW am Samstagmorgen auf der Max-Planck-Straße in Otternhagen Richtung Scharnhorst fuhr, erlebte er einen Schock. Während der Fahrt löste sich von der Hinterachse des Lkw eine Doppelbereifung. Die Räder stießen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Octavia und blieben in den Vorgärten der angrenzenden Wohnhäuser liegen. Die unstabilisierte Hinterachse beschädigte den Straßenbelag. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter vor Fahrtantritt an den Radmuttern manipulierten. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet“, schreibt die Polizei. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwa 4.000 Euro.

Ein kleinerer Unfall wurde der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet. In der Nähe des Hagener Bahnhofs ist ein Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und nach dem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen zum Stehen gekommen. Die eingesetzten beamten konnten beim leicht verletzten Fahrer aus dem Heidekreis Alkoholgeruch feststellen. Weil er sich einem Alkoholtest verweigerte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige gab an, kurz am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

