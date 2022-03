Ein Dorfladen mit „Unverpackt-Konzept“?

Grundstück ist „Knackpunkt“ - Ortsrat stellt Initiativantrag im Rat

Noch ist nicht entschieden, ob das Grundstück an der Heinrich-Brandes-Straße für einen Dorfladen in Frage kommt.

Poggenhagen (r/dgs). Bisher gab es das Konzept vor allem in Großstädten, jetzt könnte aber schon bald ein Dorfladen mit unverpackten Waren mitten in Poggenhagen entstehen. Vorgesehen ist er auf dem städtischen Grundstück an der Heinrich-Brandes-Straße/Ecke Heinrich-Wendt-Straße.

Das Grundstück ist derzeit allerdings noch der „Knackpunkt“ der Planung. Es war ursprünglich für einen Spielplatz vorgesehen und soll stattdessen bevorzugt für eine Bebauung nach sozialen Gesichtspunkten vergeben werden. Der Ortsrat hat einen Initiativantrag an die Verwaltung gestellt, davon zu Gunsten eines Dorfladens abzuweichen. „Die Ansiedlung eines Dorfladens ist im Interesse des Stadtteils“, betont Ortsbürgermeisterin Monika Strecker.

Wie viele andere Dörfer auch, hat Poggenhagen in den vergangenen Jahrzehnten seine ortsansässige Infrastruktur schrittweise verloren. Aktuell gibt es für die Nahversorgung nur noch einen Bäcker mit Café. Für weitere Besorgungen müssen die Kernstadt oder die umliegenden Ortsteile angefahren werden.

Die interessierte Betreiberin des Dorfladens hat ihr Konzept bereits im Ortsrat vorgestellt. „Mit dem Vorhaben kehrt ein wichtiges Stück Infrastruktur in den Ort zurück, über das eine Grundversorgung sichergestellt werden kann“, findet Strecker. Sie hat der Betreiberin Unterstützung angeboten und mit ihr zusammen bereits den Dorfladen in Mariensee besichtigt. Durch das „Unverpackt-Konzept“ könnten zudem neue Kundenkreise, sogar außerhalb Neustadts, angesprochen werden. Die Lage in unmittelbarer Nähe von Kindergarten und Grundschule sei ebenfalls förderlich. „Ältere Leute könnten mit dem Lastenfahrrad beliefert werden“, berichtet Strecker über die Pläne der Initiatorin.

Eine Anpassung des Bebauungsplans wäre nicht erforderlich. Das Gebiet ist als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, das eine gewerbliche Nutzung für die Nahversorgung baurechtlich zulässt. Das Konzept, das die Initiatorin vorgestellt hat, sieht eine Modulbauweise vor, die nicht dauerhaft mit dem Grundstück verbunden wäre. Beim Scheitern des Konzeptes könnte somit ein Rückbau erfolgen und das Grundstück veräußert werden.

Zunächst müssen aber die politischen Gremien über die Verwendung des Grundstücks entscheiden. Neben dem Verkauf sollte die Verwaltung auch die Alternative einer Pachtvariante prüfen und die Vor- und Nachteile abwägen, so die Ortsbürgermeisterin. Sie fordert die Verwaltung auf, direkt mit der Initiatorin des Dorfladens Kontakt aufzunehmen.

Ausgabe-Nr. 1201 vom 19.03.2022