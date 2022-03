Betten, Matratzen und Bettwäsche gefragt

Auch Helfer bei der Annahme werden gesucht

Neustadt (r/os). Nach der Registrierung der Flüchtlinge soll nun die Verteilung auf andere Unterkünfte folgen. Dafür werden vorhandene Wohnungen eilig hergerichtet, weitere aus privaten, spontanen Angeboten genutzt. So kamen rund 40 Personen etwa im Surfer Paradise in Mardorf unter, dazu gab es bisher 96 Angebote von Wohnungen oder Zimmern zur Unterbringung. „Wir benötigen dringend Betten, passende Matratzen, Bettzeug und Bettwäsche, auch Kinderbetten werden gebraucht“, erklärt Inga Heidemann, Leiterin des Fachdienstes Soziale Arbeit. Bettwäsche soll nur gewaschen abgegeben werden, damit diese schnellstmöglich verteilt und eingesetzt werden können. Auch Powerbanks werden dringend benötigt.

Diese Spenden können ab Montag, 21. März, zu folgenden Zeiten am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Lindenstraße abgegeben werden: montags, 17 bis 20 Uhr und freitags, 15 bis 18 Uhr. Dort werden ehrenamtliche Helfer der katholischen Kirche zur Annahme bereitstehen. Wer hier noch unterstützen kann, meldet sich bei Claus Crone unter claus.crone@bistum-hildesheim.net. Die Stadt bittet darum, nur die oben beschriebenen Möbel und Sachen abzugeben, andere Sachspenden können aus logistischen Gründen nicht angenommen werden. „Wir arbeiten hier bedarfsorientiert, damit genau das vorrätig ist, was auch wirklich gebraucht wird“, erklärt Heidemann das Vorgehen. Sollten weitere Dinge benötigt werden, wird die Stadt das über die Presse und über die städtische Infoseite www.neustadt-a-rbge.de/ukraine kommunizieren.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1201 vom 19.03.2022