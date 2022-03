Rutschen und Schwimmen für die Ukraine

Balneon veranstaltet Spendenmarathon am 26. März

Balneon-Betriebsleiter Florian Lampe und Stefanie Gödecke, erste Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, hoffen auf viele Teilnehmer beim Spendenschwimmen am 26. März. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Gemeinsam mit der DLRG-Ortsgruppe richtet das „Balneon“ am kommenden Samstag, 26. März, von 16 bis 24 Uhr ein „Spenden-Schwimmen“ für die Ukraine aus. Ein Live-DJ und besondere Lichtinstallationen sollen der Aktion Eventcharakter verleihen.

Die DLRG-Vorsitzende Stefanie Gödecke ist Initiatorin des Projekts und konnte bereits gemeinsam mit der Ortsgruppe ein Spendenvolumen von 2.500 Euro generieren. „An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Famila, R+E Todtenhaupt, Stebner Immobilienservice, Dachdeckermeister Martin Suhr, Friseur Bruns&Bruns, die VGH Vertretung Hausmann & Berger in Neustadt und Hagen sowie dem Restaurant „Nhi Deli“ für ihre finanzielle Unterstützung bedanken“, so Gödecke.

„Das Spendenprinzip der Aktion ist einfach“, erklärt Balneon-Betriebsleiter Florian Lampe, „Schwimmen wir mindestens 1.000 Kilometer, wird eine bundesweit agierende Versicherung, die anonym bleiben möchte, die bisherige Spendensumme verdoppeln.“ Die Kilometeranzahl ergibt sich aus der Luftlinie zwischen Balneon und der Westukraine.

Das Geld geht zu 100 Prozent an das Deutsche Rote Kreuz für das Projekt „Humanitäre Hilfe für die Ukraine“. Eine Anmeldung zum Spendenschwimmen ist nicht nötig. Damit auch die jüngeren Badegäste Unterstützung leisten können, hat Lampe sich etwas überlegt: „Wir wollen die 1.000 Kilometer-Marke definitiv knacken und dafür brauchen wir Jede und Jeden. Deshalb messen wir auch die zurückgelegte Rutsch-Strecke. Jeder Meter hilft“, so der Betriebsleiter. Die bereits zurückgelegte Entfernung der Unterstützer wird jeweils live an die Wand am Sportbecken projiziert.

Die Neustädter Eventmanagement-Agentur MA-Events sorgt auf eigene Kosten für eine besondere Beleuchtung und stellt DJ Branx, der ab 18 Uhr ebenfalls unentgeltlich auflegt, das technische Equipment zur Verfügung.

Ideenstadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer ergänzt: „Die Bad-Eintrittsgelder ab Veranstaltungsbeginn stiften wir ebenfalls vollständig dem guten Zweck und legen noch 1.000 Euro drauf.“

Ab 16 Uhr sind das Sportschwimmbecken und die Rutschen exklusiv für die Spendenaktion reserviert. In allen anderen Schwimmbecken ist das Baden weiterhin bis 22.30 Uhr möglich.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, aber weder schwimmen noch rutschen möchte, dem bietet die traditionelle Spendenbox, die am Tag des Spendenschwimmens vor Ort aufgestellt wird, eine trockene Alternative.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1201 vom 19.03.2022