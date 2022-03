Corona: NZ-Zustellung eingeschränkt

Neustadt (os). Die Corona-Lage geht auch an der Neustädter Zeitung nicht spurlos vorbei, unter anderem an unseren rund 110 Zustellern im gesamten Neustädter Land. Mittlerweile sind einige infiziert, andere befinden sich als direkte Kontaktpersonen in Quarantäne.

Wir bitten Sie, liebe Leserinnen und Leser, deshalb um Verständnis, falls es derzeit zu Problemen mit der Zustellung kommt. Immer lesbar ist das ePaper unter www.neustaedter-zeitung.de im Internet. Wie die Neustädter Zeitung auch, ist es kostenlos.

Wir hoffen - wie wohl die meisten von Ihnen - dass sich die Lage schnell beruhigt und sie auch die NZ wieder in gewohnter Weise erhalten.

