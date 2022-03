Allgemeinmediziner verschwindet von einem Tag auf den anderen - Patienten in Not

Praxis geschlossen - Kollegen, Pflegeheime und KVN wissen von nichts

Das Praxisschild ist weiß überklebt, der Hausarzt für Patienten, Kollegen und KVN nicht mehr erreichbar.

Neustadt (os). Selbst bei der Neustädter Zeitung fragten Patienten zum Verbleib des Allgemeinmediziners Alexander Bartsch an. Telefonisch oder persönlich hatten zu diesem Zeitpunkt schon viele versucht, Kontakt zu ihrem Hausarzt aufzunehmen - allerdings vergeblich. Das gilt auch für Pflegeheime in der Kernstadt, in denen Bartsch zahlreiche Patienten behandelte. Zu erreichen ist die Praxis nicht mehr, auch privat ist der Arzt nicht greifbar, sein Auto nicht auf dem üblichen Stellplatz.

Für Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist das ein einzigartiger Fall. „Unsere Bezirksstelle versucht seit einigen Tagen, ihn zu erreichen“, so Haffke - ebenfalls ohne Erfolg. Üblicherweise müssen Ärzte bei Schließungen von sieben und mehr Tagen ihre Abwesenheit an die KVN melden. Das hat Bartsch nicht getan. Auch seine Kollegen in der Kernstadt rätseln, was der Grund für das Verschwinden sein könnte. Informiert hat er sie ebenfalls nicht, so sind auch keine Vertretung wie sonst bei Urlaubsschließungen organisiert.

„Wir arbeiten schon über unsere Kapazitätsgrenze hinaus“, sagt etwa Henning Domurath vom Medizentrum. Dort wird Patienten geraten, sich an die KVN zu wenden - auch um möglichst an die Patientenunterlagen zu kommen. Notfälle werden hingegen behandelt, das gilt auch für andere Praxen.

Sicher scheint, dass der Mediziner, der in seiner Praxis allein ohne weitere Mitarbeiter tätig war, selbst nicht geimpft ist. Ob das jedoch der Grund für die Schließung ist, bleibt offen. Ab dem 15. März mussten nicht geimpfte Personen aus dem Gesundheitswesen an das Land gemeldet werden. „Durch die Gesundheitsämter gibt es dann Einzelfallprüfungen, eine Praxisschließung wäre aber keine Folge gewesen“, meint KVN-Sprecher Haffke.

Wer selbst keinen Hausarzt findet, aber medizinische Versorgung benötigt, kann sich an die Patienten-Hotline 116117 wenden und den dortigen Terminservice nutzen.

