Ab heute blitzt es an der Nienburger Straße

Von heute an blitzt es an der Nienburger Straße, wenn man zu schnell an Karin vorbeifährt. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Tempo 50 ist erlaubt auf der Bundesstraße 442, die innerorts die Nienburger Straße heißt. Dort steht ab dem heutigen Vormittag Blitzeranhänger Karin und zeigt nicht die rote Karte bei zu schneller Vorbeifahrt, wohl aber einen roten Blitz, dem Post mit kostspieligen Fotos folgt.

Die beiden folgenden Standorte liegen dann wieder in Ortsteilen: Vom 22. März an steht die Evenser Straße/Landesstraße 191 auf Karins Kontrollplan, ab dem 24. März steht sie an der Landesstraße 360 innerorts in Schneeren.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1201 vom 19.03.2022