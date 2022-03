Die Corona-Lage am Mittwoch: Wert nehmen langsam weiter ab

Neustadt (os). Im Gegensatz zur deutlich gestiegenen Inzidenz in der Region bleibt dieser Wert für Sieben Tage und berechnet auf 100.000 Einwohner für das Stadtgebiet im Abwärtsgang: Am heutigen Mittwoch gibt das Gesundheitsamt der Region 1964,6 (-24,3) an. Die Zahl der direkt Betroffenen hat auf 7.402 (+104) zugenommen, aktuell gelten 1.506 (-18) als "infiziert". Bisher sind 5.842 (+122) Personen genesen, weiterhin und unverändert 54 an Corona gestorben.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.992,8 (+138,5). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt nun bei 14,2 (+0,4) die Intensivbehandlungs-Quote fällt auf 6,1 Prozent (-0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Ausgabe-Nr. 1201 vom 19.03.2022