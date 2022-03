Lindenstraße ist gerade Karins Revier

Tempo 71 statt 30 vor dem Kindergarten

Neustadt (os). Bei Fahrzeugen, deren Tacho derzeit in der Lindenstraße mehr als die erlaubten 30 Stundenkilometer anziget, dürfte der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger "Karin" mit gut erkennbarem Rotlichtblitz reagieren. Bereits seit dem gestrigen Dienstag steht der Anhänger dort.

Bereits morgen, Donnerstag steht mit der Nienburger Straße - dort sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt - der nächste Kontrollpunkt an. Es folgt ab 22. März die Evenser Streaße/Landesstraße 191 in Evensen, wo Tempo 50 gilt.

Bei der Messung in Empede wurden an knapp drei Tagen 261 Verstöße festgehalten. Statt der erlaubten 30 Stundenkilometer vor der Kindertagesstätte war ein Verkehrsteilnehmer mit 71 geblitzt worden. In Eilvese "Am Hüttenkrug" gab es 35 zu schnelle Fahrzeuge in Richtung Hagen, einer davon mit 72 Kilometern pro Stunde. In Richtung Himmelreich gab es 89 Verstöße, der Spitzenreiter mit Tempo 75.

