Handtaschenräuber greifen Seniorin mit Pfefferspray an

Polizei sucht dringend Zeugen

Neustadt (os). Unweit des Polizeikommissariats haben am vergangenen Donnerstag gegen 15.15 Uhr zwei Jugendliche einer 76-jährigen Rollatornutzerin die Handtasche geraubt. Einer sprühte ihr plötzlich Pfefferspray ins Gesicht, der andere griff in den Korb der Gehhilfe nach der Handtasche. Weil der Riemen um den Handgriff gewickelt war, riss der Räuber so stark daran, dass der Rollator umkippte, das Opfer stürzte und hinterhergezogen wurde. Erst als der Henkel riss, flüchteten die Täter Richtung Innenstadt. Die Seniorin wurde leicht am Kopf verletzt. In der Handtasche befanden sich 80 Euro sowie die Papiere der Neustädterin.

Schon an der Fußgängerampel war dem späteren Opfer aufgefallen, dass die beiden Jugendlichen auf der anderen Straßenseite sie beobachteten. Nachdem sich die drei Personen auf der Straße begegnet waren, setzte die 76-Jährige ihren Weg Richtung Innenstadt fort. Auf dem Fußweg zwischen Theodor-Heuss-Straße und „Am Walle“ erfolgte dann der Angriff durch die offensichtlich umgekehrten Jugendlichen.

Ein Zeuge sah die beiden Täter wegrennen. Die Ermittler haben einen Ansatz, hoffen dafür aber auf die Bestätigung durch weitere Zeugen. Diese sollten sich unter Telefon 05032/9559-0 beim Kommissariat Neustadt melden.

Ausgabe-Nr. 1201 vom 19.03.2022