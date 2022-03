Die Corona-Lage am Dienstag: Die übliche Entspannung ...

Neustadt (os). Auch in dieser Woche das selbe Bild: Der Dienstag zeigt geringer gestiegene Werte, die in den vergangenen Monaten meist nicht als Trend gelten konnten. In den vergangenen 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover 46 weitere positive Fälle. Die Gesamtzahl der Betroffenen seit Pandemiebeginn steigt damit auf 7.298. Leicht gefallen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner, der nun mit 1.988,9 (-19,9) angegeben wird. Als "Erkrankt" gelten - unabhängig von Symptomen - 1.524 (+29) Personen aus dem Neustädter Land. Bisher genesen sind 5.720 (+17), die Zahl der Corona-Toten wird weiter mit 54 angegeben.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.854,3 (+7,2). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt nun bei 13,8 (+0,6) die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 6,3 Prozent (+0,1).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

