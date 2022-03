Shooters siegen zwei Mal dreistellig

Playoff-Platz kann aus eigener Kraft gesichert werden

59 Punkte in zwei Spielen an einem Wochenende: Dyon Doekhi bleibt effizientester Spieler bei den Shooters. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Ein anstrengendes Wochenende liegt hinter den TSV Neustadt temps Shooters. Doch die Mühen haben sich ausgezahlt: Vom Auswärtsspiel bei der TSG Westerstede brachte das Team von Lars Buss am Freitag die Punkte mit nach Neustadt, lieferte beim 106:97 einen wahren Krimi ab. Weniger als 24 Stunden später leisteten sich die Shooters zwar einen schwachen Start, schickten die Herzöge Wolfenbüttel aber mit 119:98 wieder nach Hause. In der Tabelle hat der TSV bei zwei verbleibenden Partien nun zwei Punkte Vorsprung auf die Rendsburg Twisters, Westerstede muss noch vier Mal spielen und könnte die Shooters einholen, hätte dann sogar den Vorteil des besseren direkten Vergleichs. Die Neustädter haben als Tabellenvierter nun aber selbst in der Hand, ob sie die Playoffs erreichen. Dazu muss sowohl am Samstag in Bergedorf ein Sieg her, als auch optimaler Weise gegen Tabellenführer Rasta Vechta im Saisonfinale vor eigenen Fans am 26. März.

Westerstede hatte am Freitag den besseren Start erwischt und das erste Viertel mit 24:20 gewonnen. Bis zur Pause erzwangen die Shooters viele Ballverluste der Gegner und führten durch viele schnelle Punkte mit 50:42. Nach dem Seitenwechsel führte Neustadt schon mit 16 Punkten, dann riss der Spielfluss bei den Gästen nach einigen Wechseln und die Hausherren kamen bis zum Ende des Abschnitts auf 63:72 heran.

Ins Schlussviertel starteten die Shooters besser, zogen auf 65:79 davon, bevor die Kontrolle erneut verloren ging. In nur wenigen Minuten drehten die Oldenburger das Spiel und führten mit 84:82 - bei noch vier Minuten Restspielzeit. Kapitän Dyon Doekhi zog immer wieder beherzt zum Korb und erzielte Punkte für sein Team oder holte Freiwürfe heraus, die er ohne Ausnahme verwandelte. Er glänzte auch mit sechs Steals und fünf Rebounds. 40 Sekunden vor Schluss schien beim 106:91 auch der direkte Vergleich gewonnen, dann punkteten jedoch nur noch die Gastgeber zum Endstand.

Es spielten: Doekhi (27 Punkte), Brandon McLean (24 ), Jannik Lodders (13), Till-Rouven Radtke (12), Bart Zents (9), Blanchard Obiango (8), Fabio Galiano (6), Alan Bause (4), Nico Teichert (3).

Ein Offensivfeuerwerk bekamen die Fans im sehr gut gefüllten Shooters-Dome trotz der anstrengenden Partie am Vorabend gegen Wolfenbüttel zu sehen. Das abstiegsbedrohte Team führte nach zwei Minuten mit 0:7. Elf Punkte in Folge durch McLean und Lodders waren die Antwort, aber noch kein wirklicher Weckruf. Die Gastgeber blieben unaufmerksam in der Defensivede, das nutzen die Herzöge zur 19:22-Führung. Bei den Neustädtern wachte nun Zents auf, der immer wieder gut unter dem Korb angespielt wurde und zehn Punkte in Folge markierte. Mit 31:28 ging es ins zweite Viertel, das Spiel blieb ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Ein 10:0-Lauf brachte die Shooters in Front, zur Halbzeitpause baute vor allem Doekhi mit allein 16 Punkten in diesem Durchgang die Führung auf 63:50 aus.

Nach dem Wiederanpfiff kam der TSV erneut nicht „in die Gänge“, so Manager Jan Gebauer, Ein 0:14-Lauf brachte die Gäste wieder ins Spiel, dann schwächten sie sich durch Unsportlichkeiten aber selbst. Innerhalb weniger Minuten mussten gleich zwei Spieler nach dem zweiten unsportlichen Foul die Halle verlassen. Im Schlussviertel erhöhten die Spieler von Headcoach Buss den Druck deutlich und zogen von 88:83 zu Beginn bis zum Endstand davon. Mit einigen schönen Spielzügen - unter anderem durch sechs Assists von Jannik Lodders und einen mit 32 Punkten erneut starken Dyon Doekhi begeisterten die Shooters ihre Fans. Bart Zents, bisher letzter Neuzugang der Saison überzeugte nicht nur mit 20 Punkten, sondern auch mit gutem Teamplay.

„Man muss dem Team wirklich ein dickes Kompliment machen. Zum dritten Mal hatten wir in dieser Saison einen Doppelspieltag und all diese Spiele konnten gewonnen werden.“, so Gebauer. „In Oldenburg haben wir uns lange schwer getan. Leider hatten wir dann eine schwächere Phase, die Oldenburg ausgenutzt hat, um wieder zurück ins Spiel zu kommen. Das Team hatte noch das schwere Spiel von Freitagabend in den Knochen, wo wir erst um 1 Uhr in Neustadt angekommen waren. Dann so ein offensives Feuerwerk abzuliefern, das zeigt, wie gut wir mittlerweile spielen“, kommenteierte Coach Lars Buss.

Es spielten: Doekhi (32 Punkte), Zents (20), Lodders (17), Galiano (17), McLean (15), Obiango (8), Radtke (6), Teichert (2), Bause (2), Bonfils, Becker.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1201 vom 19.03.2022