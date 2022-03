Das Bollwerk der Demokratie darf nicht brechen

Friedensdemo auf dem Marktplatz mit deutlichen Worten

Rund 150 Menschen kamen am Freitagnachmittag auf den Marktplatz, um gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine zu demonstrieren.

Neustadt (os). „Mir ist es noch nie im Leben so schwer gefallen, Worte zu finden“, hatte Mohamed Khaled seine Rede bei der Friedensdemo auf dem Marktplatz eingeleitet. Wie der Vertreter der Jusos rangen auch andere Redner um Worte - oder stockten angesichts des Leids in der von Russland überfallenen Ukraine in ihren Vorträgen. So auch Ben Ryback, der für das Gymnasium sprach - auch davon, dass junge Männer sich wieder Gedanken um eine mögliche Einziehung machen. „Das sind Gedanken, die uns bisher völlig unbekannt waren“, sagte er und ergänzte „die sollten wir uns in dieser Zeit auch nicht mehr machen müssen“. Ryback war es wichtig, dass sich die Menschen nicht spalten lassen, sondern gegen das Regime in Russland aufstehen. „Der Krieg geht aber nicht vom russischen Volk aus“, hielt er fest. Das sieht auch Sebastian Streich von der Jungen Union so. Er rief dazu auf, in Deutschland lebende Russen nicht zu diskriminieren. „Wir respektieren uns“, hielt er fest, wer sich anders verhalte, gehöre „nicht zu dieser Gesellschaft“. Das „Bollwerk der Demokratie“ dürfe gegen den Kriegsverbrecher und Autokraten Putin nicht brechen.

Die Jugendorganisationen von CDU, SPD und Grünen hatten die Demo kurzfristig organisiert, Streich hatte zu Beginn mögliche ukrainische Gäste in der Landessprache begrüßt. Rund 150 Zuhörer waren vor die Liebfrauenkirche gekommen, viele zeigten ukrainische Flaggen oder andere Plakate. Für die Redebeiträge gab es immer wieder kräftigen Applaus.

Alle Redner lobten die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für ukrainische Flüchtlinge. Für Jaron Akkermann, der für die Grüne Jugend sprach, muss auch eine Abkehr von fossilen Energieträgern aus Russland folgen. „Wir finanzieren diesen Krieg“, sagt der Schüler, „und an diesen Energieträgern klebt Blut“. Frieden sei Wohlstand, so Akkermann, den gäbe es aber nicht zum Nulltarif.

Kriegsopfer in Europa würden „plötzlich wieder in Massengräbern begraben“, hatte Khaled den Zuhörern plakativ vor Augen geführt. „Das ist die düsterste Zeit in Europa seit dem 2. Weltkrieg.“ Der Neustädter kam selbst als Kind libanesischer Bürgerkriegsflüchtlinge nach Neustadt. Auch seiner Familie sei sehr geholfen worden. Die Hilfswelle ist für ihn ein positives Zeichen in dem Grauen.

