Neustadt nimmt 300 Ukraine-Flüchtlinge auf

BBZ-Sporthalle wird Notunterkunft - Sirene sorgt für Panik - Dolmetscher dringend gesucht

Erste Flüchtlinge aus der Ukrainer sind in der BBZ-Halle an der Bunsenstraße eingetroffen.

Neustadt (os). "Es ist noch alles etwas chaotisch, aber wir bekommen das hin", sagt Christina Schlicker, SPD-Ratsmitglied und Regionsabgeordnete vor der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen an der Bunsenstraße. Dort sind die ersten von rund 300 Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine angekommen, die Neustadt zur Entlastung der überbelegten Messehalle in Hannover aufgenommen hat.

Am Donnerstag war die Aufnahme mit großem Engagement von Stadt, Feuerwehr und DRK vorbereitet worden. Das hatte Bürgermeister Dominic Herbst auch in der Ratssitzung am Donnerstagabend mitgeteilt. Bis in die Nacht hinein bauten Feuerwehrleute und Rotkreuzler in der Sporthalle Betten auf und schafften Raumtrennung, nachdem der Boden zunächst mit großen Teppichfliesen ausgelegt worden war.

Am Freitagvormittag kamen dann erste Busse mit Flüchtlingen am Berufsbildungszentrum (BBZ) an. Sie wurden zunächst registriert und auf Corona getestet, laut Schlicker gab es dabei erste positive Fälle. Je nach Ergebnis wurden die Ankommenden weiter betreut. Über die Schulküche werden die Ukrainer mit warmem Essen versorgt, in Gruppen ging es dazu in die Mensa.

Für einen Moment der Panik sorgte der Probealarm der Sirenen am Freitagmittag. Einige Flüchtlinge reagierten ängstlich auf die Geräusche, die für viele von ihnen in den vergangenen Tagen meist schreckliche Bedeutungen hatten.

Nicht nur deshalb sind auch Notfallseelsorger an der Sporthalle im Einsatz. "Es sind aber auch viele freiwillige Helfer gekommen", berichtet Schlicker. Die einen boten sich als Dolmetscher an, aber auch aus ihrem Tafelteam - die Politikerin ist Vorsitzende der Neustädter Tafel - seien spontan einige gekommen und hätten gefragt, ob sie unterstützen können. "Natürlich gerne", kommentiert die Eilveserin. Dringend benötigt werden jedoch schnell weitere Dolmetscher für ukrainisch und/oder russisch, die möglichst auch am Wochenende und über Nacht zur Verfügung stehen. Wer helfen kann, sollte sich unter kkuehling@neustadt-a-rbge.de per E-Mail bei Stadtsprecherin Kathrin Kühling melden.

Hersbt hatte dem Rat berichtet, dass bis Donnerstag rund 200 im Stadtgebiet aufgenommene Flüchtlinge bei der Verwaltung bekannt geworden sind. Die meisten wurden privat untergebracht. "Die Strukturen für die Aufnahme stehen mittlerweile", so der Bürgermeister. Ein Team der Verwaltung betreut die extra eingerichtete E-Mailadresse fluechtlinge@neustadt-a-rbge.de, unter der Hilfsangebote gemeldet werden können. Auch Fragen und Nöte sind dort erstmal richtig und werden schnellstmöglich beantwortet. Über das Wochenende sollte Stadtsprecherin Kathrin Kühling unter kkuehling@neustadat-a-rbge.de kontaktiert werden.

SPD-Ratsfrau Heike Stünkel-Rabe lobte die Verwaltung ausdrücklich für das Engagement. Sie hatte am Freitag voriger Woche eine Anfrage zur Unterbringung von 45 evakuierten Heimkindern erhalten. "Trotz Wochenende haben sich die Mitarbeiter sehr um Lösungen bemüht", sagte sie. Der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann (CDU) hatte zuvor betont, dass der Verwaltungsausschuss schnelle und unbürokratische Hilfe der Stadt auch durch zusätzliche Sitzungen unterstützt, wenn das erforderlich sein sollte. "Das ist heute die erste Ratssitzung nach dem 2. Weltkrieg, zu der in Europa wieder Krieg herrscht", machte Wesemann deutlich.

