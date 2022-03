Überholverbot an der Landwehr lässt die Autofahrerseele kochen

An Radfahrern geht in der Unterführung kein Weg mehr vorbei

Neues Schild - neu an der Landwehr: Radfahrer dürfen zwischen Königsberger Straße und B 442 nicht mehr überholt werden. Den Standort des Schildes hält der ADFC aber für wenig gelungen.

Neustadt (os). Das Schild gibt es erst seit der jüngsten Novelle der Straßenverkehrsordnung (STVO) 2020, die Kernstadt könnte einer der ersten Einsatzorte im Land sein. Autofahrer dürfen im Bereich der Landwehrunterführung keine Rad- oder Motorradfahrer mehr überholen - in beide Richtungen. Für Radfahrer oder Menschen auf E-Scootern gilt das neue Verkehrszeichen aber nicht. Sie dürfen weiterhin an anderen einspurigen Fahrzeugen vorbeifahren. Die Schilder sind nur die erste von mehreren Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrsicherheit. Noch in diesem Jahr werden die Schutzstreifen auf regelkonforme Breite gebracht, an der Kreuzung Marktstraße/Nienburger Straße/Wunstorfer Straße ist eine Aufstellfläche für Radfahrer vor den Autos vorgesehen.

Bei Verstoß gegen das Überholverbot können laut Polizeidirektion Hannover zwischen 70 und 105 Euro Bußgeld und mindestens ein Punkt drohen - je nach Situation. Häufige Verstöße sowie vermehrte Unfälle mit Radler-Beteiligung in den vergangenen Jahren sind auch der Grund für die Nutzung des neuen Schildes. „Wir wollen das Überholen bei knappen Platzverhältnissen unterbinden“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue deshalb. Das sieht auch Volker Kempf vom ADFC so. „Die neuen Schilder sind ein großer Beitrag zur Verkehrssicherheit“, so der Rad-Aktivist. „Das ist sicher eine Einschränkung für Autofahrer, aber das knappe Überholen ohne den nötigen Mindestabstand bedeutet eine große Gefahr.“

Weniger Risiko kann Gleue für Rückstau hinter langsamen Radfahrern erkennen. „Meist steht ein Radfahrer an der nächsten Ampel ohnehin wieder aus selber Höhe, da gewinnt man nichts.“ Das sehen viele Kritiker auf Facebook anders. Von Unglauben bis Unflätigkeiten reichen die Kommentare. „Schwachsinn“, „der größte Witz“ oder die Furcht, bald nur noch mit dem Rad oder zu Fuß durch die Stadt zu dürfen, herrschen vor. Verständnis für die Maßnahme haben nur wenige, es wird jedoch auch von gefährlichen Situationen für Radfahrer berichtet.

Für wenig gelungen hält Kempf indes den Platz des Schildes an der Richtungsfahrbahn Innenstadt. „Rechts vom Gehweg ist es zu weit zurückversetzt“, sagt er. Auf der anderen Seite - Höhe Ausfahrt vom ehemaligen Hotel - sei das besser gelöst. Er hätte sich auch eine zeitige Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung gewünscht. „Gerade weil das Schild vielen noch unbekannt ist“, sieht er die „zuständige Verkehrsbehörde“ in der Informationspflicht - auch wenn es sich um eine Kreisstraße handelt.

Mancher Kritiker der neuen Beschilderung verweisen auf rücksichtslose Radfahrer, die unter anderem an wartenden Autos vorbei fahren. Die Fehlannahme ist zwar weit verbreitet, die STVO erlaubt das in Paragraph 5 mit „mäßiger Geschwindigkeit“ und vorsichtig. Die Polizei kündigt auf NZ-Nachfrage Kontrollen der neuen Regelungen an.

Kommentar: Freie Fahrt für freie Bürger

... zumindest, wenn sie hinter der Windschutzscheibe sitzen. So und nicht anders lässt sich der Tenor von rund 150 Kommentaren zur neuen Beschilderung an der Landwehr in einer Neustadt-Gruppe bei Facebook zusammenfassen. Freie Fahrt für Radfahrer ist in der Wirklichkeit vieler offensichtlich nur vorgesehen, wenn diese Fahrt abseits von Straßen für den motorisierten Verkehr stattfindet - natürlich mit Rücksicht auf Fußgänger. Den Kommentatoren scheint es nicht zuzumuten zu sein, auch nur 80 Meter hinter einem langsam bergan Radelnden herzufahren. Nicht selten hat mancher jedoch ein Problem, selbst bergab hinter flotten Radfahrern zu bleiben - als ob es dort kein Tempo 30 gäbe. Dass auch immer wieder Radfahrer warten müssen, weil Autos und Lastwagen auf dem Vorrangstreifen stehen - geschenkt. Verkehrsverstöße gibt es auch von Radlern, keine Frage. Das rechtfertigt Fehlverhalten anderer aber nicht.

Ein bisschen freie Fahrt für alle erfordert eigentlich nur Rücksicht - von allen. Wo es die nicht gibt, müssen eben Schilder her - das gilt. Oliver Seitz

