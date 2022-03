„Wir haben hier mit Tränen in den Augen gestanden“

Erste Ukraine-Flüchtlinge gerührt vom Umfang der Hilfe

Sichtbarer Dank: Ingo und Ludmilla Oehme (v.li.), Nastja und Daniel Diachenko, Galina Stepanova und Nikolaj Andrejewich sind ebenso überwältigt, wie Hilfe-Initiatorin Sina Meyer. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Scharrel (os). Der Schriftzug „Danke Scharrel“ und die ukrainische Flagge machen schon an der Eingangstür deutlich, dass hier jemand unbedingt zeigen will, wie positiv eine wahre Hilfswelle angekommen ist.

„Wir haben hier mit Tränen in den Augen gestanden, als wir diese viele Hilfe gesehen haben“, sagt Ludmilla Oehme. Nachdem ihre Freundin Sina Meyer im WhatsApp-Status gesehen hatte, dass Eltern und Schwiegertochter als Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet werden, rief sie zur Unterstützung auf. Fortan liefen Mengen an Kleidung, Nahrung, Spielzeug für den gut zweieinhalbjährigen Daniel, Bettwaren und vieles mehr auf. „Mein Sohn hat hier jetzt mehr Spielsachen als Zuhause“, sagt seine Mutter Nastja Diachenko.

„Was hier nicht gebraucht wird, geben wir natürlich weiter“, ergänzt ihre Schwiegermutter. Die Wohnung in Scharrel stand leer, weil Ludmilla und Ingo Oehme eigentlich gerade nach Beckedorf ziehen wollten. Jetzt bleiben sie erstmal im Neustädter Land, um für die Familie da zu sein. „Vor allem Behördengänge sind schwierig“, sagt Ingo Oehme.

Mit dem Auto hatte sein Sohn die Großeltern, seine Frau und sein Kind zur Grenze gebracht - und war dann zurückgefahren. Vier Tage harrten sie dort in dem Fahrzeug aus, eine Qual für die an Diabetes leidenden Galina Stepanova und Nikolaj Andrejewich. „Eine polnische Familie hat sie bei sich duschen lassen, das war schon eine große Hilfe“, erzählt Ludmilla Oehme. Traumatisiert sind ihre Eltern jedoch nachhaltig. „Manchmal fangen sie aus dem Nichts an zu weinen“, berichtet sie.

Am Dienstag vergangener Woche kamen sie im Neustädter Land an und wurden warmherzig aufgenommen. Sina Meyers Kinder Leon und Jonas steuerten nicht nur Spielsachen bei, sondern sind auch echte Spielkameraden für Daniel geworden. „Er hat zwar die vielen Kampfflugzeuge am Himmel wahrgenommen, ansonsten bekommt er vom Krieg aber nichts mit“, hofft seine Mutter. Sie hält per WhatsApp Kontakt zu ihrem Mann Volodymir, auch für einen Router im Haus hat Meyer gesorgt. Ludmilla Oehmes Eltern wollen auf jeden Fall zurück in die Ukraine. „Wenn dort aber alles zerstört ist, sind sie schon ein bisschen alt, um alles noch einmal neu aufzubauen“, sagt ihr Mann.

Die Hilfe hat den ersten Ukraine-Flüchtlingen im Neustädter Land das Ankommen enorm erleichtert. „Wir haben uns aber auch ein bisschen geschämt“, sagt Ingo Oehme, der sein Leben lang immer versucht hat, alles allein zu schaffen. „Das war ein echte Hauruck-Aktion“, sagt Sina Meyer im Fazit. Es hatten sich nicht nur Menschen gefunden, die beim Möbelaufbau halfen, neben der Grundausstattung aus Spenden gab es sogar eine Waschmaschine von Elektronikunternehmer Battermann geschenkt.

„Am wichtigsten ist uns, allen Danke zu sagen, die das möglich gemacht haben“, sind sich Oehmes und ihre Familie aus der Ukraine einig.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1200 vom 12.03.2022