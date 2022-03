Einfach nur schweigen ist nicht ihr Ding

Magret Fiene macht sich stark für „Omas gegen rechts“

Neustadt (dgs). Einfach nur schweigen und die Dinge so hinnehmen, ist ihre Sache nicht. Mit der Initiative „Omas gegen rechts“ hat Magret Fiene Ende Januar die erste Neustädter Menschenkette für die Corona-Maßnahmen maßgeblich mitorganisiert. „Wir waren total überrascht von der überwältigenden Resonanz“, sagt die 73-Jährige. Über 180 Teilnehmer bildeten ein langes Band durch die Fußgängerzone und protestierten damit gegen die sogenannten „Spaziergänger“. Sie habe bei vielen von denen eindeutig rechte Tendenzen feststellt - und davon habe sie „die Nase voll“, sagt Fiene.

Am kommenden Montag soll die nächste Demonstration von „Omas gegen rechts“ stattfinden, dieses Mal als Kundgebung auf dem Kirchplatz. Auch Magret Fiene ist dabei, will dieses Mal sogar eine Rede halten. „Ich hoffe, dass wieder viele kommen“, erklärt sie. Ungefähr zwölf Mitstreiter gehören in Neustadt zur Initiative „Omas gegen rechts“, die sich aber aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich treffen. Durch eine ihrer drei Töchter, die in München lebt, hat Magret Fiene von dem Bündnis erfahren. In Hannover, wo die Gruppe größer ist, werden Fortbildungen und Vorträge angeboten, die Argumentationshilfen geben wollen.

Ob privat oder öffentlich, man müsse sich zeigen und etwas dagegen setzen, wenn rechtes Gedankengut geäußert wird, erklärt Magret Fiene - und dafür will sie gut gerüstet sein. „Von persönlichen Angriffen lasse ich mich nicht verängstigen“, betont sie.

Seit über 20 Jahren lebt die ehemalige Schulassistentin in Neustadt. Auf ihren Ruhestand hatte sie sich gut vorbereitet. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club war genau ihr Ding. Noch heute ist sie viel mit dem Rad unterwegs, Auto und Führerschein hat sie inzwischen abgegeben. Dem Seniorenbeirat gehörte sie ebenfalls viele Jahre an, hatte aber zuletzt nicht mehr das Gefühl, hier etwas bewegen zu können.

Parteipolitisch engagierte sich Fiene in jüngeren Jahren für die SPD, saß in den 80er Jahren im Garbsener Stadtrat. Ihr Gefühl für Ungerechtigkeiten ist geblieben, aber Schröders „Basta-Politik“ habe dann für ihren Austritt gesorgt. Da sind ihr die „Omas gegen rechts“ lieber. Magret Fiene kann sich aber nicht nur Demos vorstellen, sondern im Sommer auch ein „buntes Frühstück“ auf dem Kirchplatz. „Mit Teilnehmenden aus aller Herren Länder und jeder bringt etwas Landestypisches mit“, so ihr Traum, von dem sie hofft, dass er sich schon bald verwirklichen lässt.

Nächste Demo am Montag

Neustadt. Die nächste Demo für die Corona-Maßnahmen und gegen rechte Tendenzen unter den Gegnern, organisiert vom Bündnis „Omas gegen rechts“, startet am Montag 14. März, um 18 Uhr auf dem Kirchplatz. Mehrere Redner haben sich angesagt. Künftig soll die Demo einmal im Monat stattfinden.

Ausgabe-Nr. 1200 vom 12.03.2022