Die „Robby 35+2“ soll die etwas andere Erfolgsgeschichte werden

NKI-Wirtschaftsschau steigt am 23. und 24. April

Anja Giebel, Markus Heumann, Bastian Sieg und Matthias Homeyer von der NKI wollen in diesem Jahr endlich wieder Gäste bei der Robby begrüßen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mariensee/Hagen (os). „Das Wort ‚Telko‘ kann ich langsam nicht mehr hören“, sagt Matthias Homeyer beim ersten realen NKI-Vorstandstreffen nach längerer Zeit. Die Macher der „Robby“ haben zwar auch in den beiden vergangenen Jahren immer wieder in Telefon- und Videokonferenzen ausgelotet, was in der lokalen Wirtschaftsschau möglich ist, mussten aber bisher meist den Rückzug aller Pläne melden. Das soll nun anders sein. „Am 23. und 24. März wird es wieder eine Robby geben“, ist NKI-Sprecher Markus Heumann sicher. „Es wird vielleicht anders, aber es wird ein Erfolg“, ist er sicher. Es wird die 37. Auflage, weil Nummer 35 nicht wie geplant gefeiert werden konnte heißt es 35+2.

Die Lockerungen der Pandemie-Auflagen lassen die Durchführung wieder wirtschaftlich machbar werden. „Mit Zugangskontrollen hätten wir das nicht umsetzen können“, so Heumann. Für die Flächen in und vor dem Zelt gibt es bisher 50 Prozent Auslastung. Das macht den Robby-Machern aber bisher keine Sorgen. „In den vergangenen Jahren haben die Aussteller immer kurzfristiger gebucht“, sagt der Vorstandssprecher. Wenn am Ende 70 bis 80 Prozent der guten Robby-Jahre erreicht werden, ist Heumann schon zufrieden. Seine Kollegen und er erwarten durchaus auch ein anderes Aussteller-Bild. „Viele Handwerker sind knapp beim Personal und haben volle Auftragsbücher. Eine Firma hat mit der Begründung abgesagt, sie hätte erst wieder freie Termine im vierten Quartal“, weiß NKI-Sekretärin Anja Giebel. „Auch wirtschaftlich stellt die Teilnahme manchen vor Herausforderungen“, ergänzt Vorstandsmitglied Bastian Sieg.

Die Nordkreis-Initiative plant so flexibel wie möglich, etwa beim Zelt, das der größte Kostenfaktor ist. Solange wie möglich soll es noch erweitert werden, zwei Wochen vor der Robby dürfte für Innenflächen aber die Deadline erreicht sein, weil das Osterfest am Wochenende vor der Messe liegt.

Das Programm steht teilweise, etwa die traditionelle Eröffnung am Samstag um 10 Uhr mit dem folgenden Messerundgang sowie der sonntägliche Zelt-Gottesdienst zum Start in den zweiten Robby-Tag. Erstes Interesse für Auftritte im Rahmen des Bühnenprogramms wurde bereits bekundet, wer dabei sein möchte, kann sich unter office@nki-ev.de melden.

Die Aussteller-Versammlung ist bereits auf den 30. März um 19.30 Uhr im Gasthaus Bartling in Wulfelade terminiert.

Am letzten April-Wochenende soll die Robby dann endlich wieder ihrer Hauptfunktion gerecht werden: „Sich sehen, andere Treffen und ins Gespräch kommen“, so Bastian Sieg.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1200 vom 12.03.2022