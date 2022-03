Bundeswehr soll wieder mehr in die Gesellschaft rücken

Antrittsbesuch von Rebecca Schamber beim Bürgermeister

Neustadt (os). „Krieg ist derzeit das allbestimmende Thema“, hielt Rebecca Schamber, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Borstel, bei ihrem „Antrittsbesuch“ bei Bürgermeister Dominic Herbst fest. Deshalb ist es ihr auch wichtig, die Streitkräfte wieder etwas mehr in den Fokus zu rücken, vor allem auch vor Ort in ihrem Wahlkreis. „An der Wertschätzung durch die Gesellschaft mangelt es noch etwas“, meint das Mitglied des Verteidigungsausschusses. „Unsere Soldaten sollten zum Stadtbild gehören“, fordert sie. „In den vergangenen Jahren waren die Soldatinnen und Soldaten meist als Krisenhelfer präsent, jetzt rückt ihre eigentliche Aufgabe leider wieder in den Fokus.“ Ein Signal dazu erwarten die Soldaten und sie auch von der lokalen Politik.

Bei Herbst rennt sie damit offene Türen ein. „Der Standort in Luttmersen war zeitweise nicht so präsent, auch bei mir“, so der Bürgermeister, der sich selbst als pazifistisch einordnet, aber ein klares Bekenntnis nachschiebt: „Wir brauchen die Bundeswehr.“ Gemeinsame Aktionen gab es auch durch Corona fast zwei Jahre lang keine, im April laden Stadtverwaltung, Panzergrenadierbataillon 33 und Versorgungsbataillon 141 zahlreiche Gäste zum Frühlingsempfang im Schloss ein - als Ersatz für den sonst abgehaltenen Neujahrsempfang.

Weiteres Thema bei dem Gespräch waren die Flüchtlinge aus der Ukraine. „Details dazu müssen noch bis zu den Kommunen kommuniziert werden“, so Schamber Ende vergangener Woche.

Herbst und Schamber kennen sich auch aus dem Rat der Stadt, in dem die Borstelerin Mitglied ist. Die Zusammenarbeit im Rat war deshalb am Rande ebenfalls Thema, die SPD hatte sich zuletzt nicht mitgenommen gefühlt. „Hier im Rat habe ich schon eine andere Atmosphäre festgestellt als in der Wedemark“, sagt die Abgeordnete, die dort zuvor in der Gemeindevertretung saß. Herbst sagte einmal mehr zu, einen guten Austausch auch mit den Sozialdemokraten anzustreben, es sei aber schwer, den gleichen Draht wie zur Mehrheitsgruppe zu haben, in der auch seine Partei sitzt.

Das Verhältnis zwischen Abgeordneter und Bürgermeister soll darunter aber nicht leiden - im Gegenteil, beide haben nach ihren Worten da keine Vorbehalte. „Das persönliche Kennenlernen diente auch dazu, den kurzen Draht zu entwickeln und einen engen Kontakt zu halten, um die Interessen Neustadt voranzubringen.

Die Erfahrungen in der kommunalen Politik, sie sitzt auch im Ortsrat des Mühlenfelder Landes, hält Rebecca Schamber für enorm wichtig bei ihrer Arbeit in Berlin. „Solange ich das schaffe, werde ich auf jeden Fall in beiden Gremien bleiben“, so die Bundestagsabgeordnete.

