Herbst: „Eine App ist nicht für alle der richtige Weg zur Fahrkarte“

Neustadt (r/dgs). In einem gemeinsamen Antrag hat sich die Ratsmehrheit aus CDU, Grünen und UWG erneut für den Erhalt eines Fahrkartenverkaufs mit persönlicher Beratung ausgesprochen und fordert den Bürgermeister dazu auf, dass sich die Stadt „mit Nachdruck“ dafür einsetzt.

Wie berichtet, könnte das DB-Reisezentrum im Bahnhof mit Übernahme des S-Bahn-Netzes durch den neuen Betreiber „Transdev“ schon im Juni geschlossen werden. Nach Ansicht der Ratsmehrheit bieten die Mitarbeiter dort den Kunden ein umfangreiches Leistungsangebot an. „Viele Bürger und Gäste der Steinhuder Meer-Region nutzen und schätzen den Service“, heißt es in dem Antrag weiter. Gerade mit Blick auf die Verkehrswende müsse der öffentliche Nah- und Fernverkehr gestärkt werden. In diesem Zusammenhang kritisieren die Ratspolitiker auch die im August 2021 geschlossene GVH-Servicestelle am ZOB.

Bürgermeister Dominic Herbst als Adressat des Antrags sieht das ebenso: „Zu einem attraktiven ÖPNV gehört ein gutes und verlässliches Serviceangebot“, ist er überzeugt. „Da eine App nicht für alle Menschen der richtige Weg zur Fahrkarte ist, steht die Stadtverwaltung bereits seit längerem im Austausch mit den Verkehrsunternehmen in der Region, um die bestmögliche Lösung für Neustadt zu finden“, betont Herbst. Der Antrag der Mehrheitsgruppe sei dabei „ein willkommener Impuls“.

Ausgabe-Nr. 1200 vom 12.03.2022