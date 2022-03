Langhof und Völkner holen Landestitel am Rhönrad

Marit Müller (li.) und Paula Völkner mit ihren Landesmeisterschaftsmedaillen im Rhönrad-Turnen. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). Bei den Landesmeisterschaften in Kirchweyhe waren auch Turner des TSV am Start - und schnitten überaus erfolgreich ab. „Alle zeigten hervorragende Küren, sodass am Ende jeder unserer Turner mit einer Medaille geehrt wurde“, kommentierte Trainerin Anna Köhler.

In der Nachwuchsklasse 9/10 holte Felia Langhof die Goldmedaille und Kim Janse belegte den dritten Platz. Maxi Heinze wurde zweiter in seiner Altersklasse. Für die Altersklasse 11/12 war dies der erste Qualifikationswettkampf für den DeutschlandCup, den er ebenso nutzen wollte wie den Landesbestenwettkampf, zu dem TSV für Juni nach Neustadt einlädt.

Die beiden Bundesklasseturner Marit Müller (AK B 15/16) und Paula Völkner (AK B 12) gewannen nicht nur Medaillen, sondern qualifizierten sich mit ihren Punktzahlen auch für die Norddeutschen Meisterschaften. Paula Völkner siegte in ihrer Altersklasse, Marit Müller konnte sich die Silbermedaille sichern.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1200 vom 12.03.2022