Am Hüttenkrug blitzt es ab heute

Karin steht ab heute wieder Am Hüttenkrug/Landesstraße 192 in Eilvese.

Eilvese (os). ... zumindest, wenn Fahrzeuge schneller als 50 Stundenkilometer an Blitzeranhänger "Karin" vorbeifahren. An der Landesstraße 193 lohnt es sich deshalb noch mehr als überall sonst den eigenen Tacho im Blick zu behalten und auf die diesbezügliche Beschilderung anzupassen. In vielen Fällen minimiert das auch den Sprit-Verbrauch - eine weitere Sparmöglichkeit angesichts hoher Preise für Benzin und Diesel.

Die nächsten Karin-Standorte sind ab 15. März die Lindenstraße (30 erlaubt) und die Nienburger Straße (50), jeweils in der Kernstadt.

Bei der Messung in Helstorf an der Walsroder Straße wurden 141 Verstöße registriert, der höchste mit 78 statt 50 Kilometern pro Stunde.

