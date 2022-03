Naturschutzjugend und Begegnungsstätte sammeln Müll

Neustadt (r/tma). Der Frühjahrsputz lässt auch die jüngsten Naturschützer in Aktion treten. Die Kinder- und Jugendgruppe NAJU hat sich daher zum Müllsammeln mit einigen Aktiven der Begegnungsstätte Silbernkamp zusammengetan.

In vier Gruppen ging es bis zum Amtsgarten, vom Spielplatz bis zum Krankenhausteich, bis zum Gymnasium und westlich der Bahnlinie. Gesammelt wurden dabei etwa viele achtlos weggeworfene Müllkippen, Kronkorken, Flaschen, aber auch gefüllte Kotbeutel, die an den Straßenrändern und in den Hecken liegen gelassen wurden.

„Obwohl der Bauhof der Stadt ständig unterwegs ist und sichtlich einen guten Job macht, wurden die Säcke dennoch voll“, so Uli Schütte vom NAJU. „Die Achtlosigkeit der Menschen aber auch der Sturm in den letzten Wochen tragen dazu bei, dass Unrat und Müll in der Natur landen.“

Tina Heine, Koordinatorin der Begegnungsstätte, sorgte mit ihrem Mann für die Stärkung der rund 20 Teilnehmer. Zum Schluss wurde gegrillt, Brötchen und Wurst spendete der Metzger des Rewe-Marktes Dietrichs.

