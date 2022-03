Siegesserie reißt auswärts in hochklassiger Partie

Samstag wieder mehr Plätze für Fans verfügbar

Neustadt (os). Eine der besten Leistungen in dieser Regionalliga-Saison hat für die TSV Neustadt temps Shooters bei der SG Braunschweig nicht gereicht. Mit dem 89:82 blieben die Punkte zwar in der Löwenstadt, den direkten Vergleich aus Hin- und Rückspiel entschieden die Neustädter aber trotzdem für sich. Die Niederlage ändert vorerst auch nichts an der Tabellensituation. Mit 13 Siegen und neun Niederlage rangieren die Shooters weiterhin auf Playoff-Platz vier. Vor dem nächsten Heimspiel am Samstag steht mit der Partie bei der TSG Westerstede das nächste Duell mit einem direkten Verfolger auf dem Plan.

In Braunschweig wäre sogar noch mehr drin gewesen, doch trotz der generell guten Leistung ließ der TSV zu viele gegnerische Rebounds unter dem eigenen Korb zu. Mit dem Farmteam von Erstligist Löwen Braunschweig, das mit allen Top-Spielern auflaufen konnte, hatten die Shooters allerdings auch hochklassige Gegner auf dem Parkett. „Was für ein ansehnliches und intensives Basketballspiel auf Augenhöhe, in dem am Ende die Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben“, bilanzierte Coach Lars Buss nach der Schlusssirene.

Mit 20:18 führten die Neustädter nach dem ersten Viertel, erst im zweiten Abschnitt reagierte der SG-Trainer mit einer Umstellung - und hatte Erfolg. Vor allem mit Dreipunktwürfen drehten die Gastgeber das Spiel bis zum 42:39-Halbzeitstand. Nach der Pause bauten sie den Vorsprung zunächst aus, besonders Brandon McLean sorgte dafür, dass sie nicht zu weit enteilen konnten. Mit zwölf Punkten im dritten Viertel hatte er maßgeblichen Anteil an der Aufholjagd. Seine 100-prozentige Freiwurfquote sorgte dafür, dass Fouls gegen ihn sich nicht lohnten.

Mit 62:59 aus Löwen-Sicht ging es in den Schlussabschnitt, der spannender kaum hätte sein können. Zunächst trafen die Braunschweiger sicher von jenseits der Dreierlinie, zur Mitte des Viertels lagen sie 78:69 vorn. Der TSV musste ab diesem Zeitpunkt auf Führungsspieler Jannik Lodders verzichten, der sich erneut am Fußgelenk verletzte. Angeführt von Dyon Doekhi holten die Shooters wiederum auf, der Kapitän selbst markierte mit dem 82:80 aus SG-Sicht den direkten Anschluss. Mit schnellen Fouls versuchten die Shooters, die Zeit zu stoppen, doch der Profi-Nachwuchs traf sieben von acht Freiwürfen.

Es spielten: McLean (19 Punkte), Doekhi (19), Lodders (14), Till-Rouven Radtke (9), Fabio Galiano (9), Blanchard Obiango (8), Bart Zents (4), Alan Bause, Nico Teichert, Leo Müller, Jan-Malte Bonfils und Emilio Becker.

Das nächste Heimspiel steht am kommenden Samstag gegen die Herzöge Wolfenbüttel an. Nach den Corona-Lockerungen dürfen wieder mehr Fans in die Halle, unter anderem gibt es wieder zusätzliche Stehtische und mehr Sitzplätze auf der Tribüne. Masken müssen am Platz nicht mehr getragen werden. Karten können unter email@tsvneustadttempsshooters.de vorbestellt werden oder sind an der Abendkasse zu haben.

