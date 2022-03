Dienstag und Mittwoch wird Novavax verimpft

An beiden Tagen keine anderen Impfstoffe verfügbar

Neustadt (os). Impfungen mit dem proteinbasierten Vakzin Novavax starten für den Zuständigkeitsbereich der Region Hannover am Sonntag, 6. März, im Zoo. Am Dienstag und Mittwoch wird der sogenannte Totimpfstoff auch erstmals in Neustadt verabreicht, jeweils von 10 bis 16 Uhr an der Hans-Böckler-Straße 65. Andere Impfstoffe stehen an diesen Tagen nicht zur Verfügung.

Rund 1.100 Menschen aus der Region Hannover haben sich in den vergangenen Wochen über die Impfhotline des Landes auf die Liste derer setzen lassen, die sich mit Novavax impfen lassen wollen. Jetzt bekommen diese Menschen ihr Terminangebot für das Impfzentrum am Zoo.

Ab nächster Woche wird die Region Hannover zudem dezentral jeweils tageweise Impfangebote mit dem neuen Vakzin machen. „Wir werden an den entsprechenden Tagen keine anderen Impfstoffe im Angebot haben. Wir möchten auf keinen Fall das Risiko einer Verwechslung eingehen“, betont Marlene Graf, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit der Region Hannover. „Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig“, ergänzt Hergen-Herbert Scheve, ebenfalls Fachbereichsleiter, „die Impfung steht nicht nur denen offen, die bei der Hotline angerufen haben, sondern allen, die noch nicht geimpft sind.“

Außer in Neustadt gibt es auch in den Nachbarkommunen bereits Termine für Novavax-Impfungen. Garbsen, jeweils 10 bis 16 Uhr: Dienstag, Immenweg 5; Donnerstag (auch 17.30 bis 21 Uhr), Hérouville-St.-Clair-Platz 1-3. Seelze: Donnerstag und Freitag, 10 bis 16 Uhr, Freitag, 17.30 bis 21 Uhr, Lampehof 1. Wedemark: Mittwoch und Freitag, 10 bis 16 Uhr, Mehrzweckhalle Bissendorf, Am Mühlenberg 22. Wunstorf: Montag und Donnerstag, 10 bis 16 Uhr, Am Mühlenberg 22; Montag, 17.30 bis 21 Uhr, Sporthalle Steinhude, Bruchdamm.

