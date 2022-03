Karin ab heute - nur - mit Tagschicht

Tagsüber gilt hier 30: Karin blitzt ab heute an der Empeder Straße. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Empede (os). Die Zahl der Verstöße gegen die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer an der Empeder Straße waren bei den vorangegangenen Messungen immer hoch, dabei ist das Tempo dort nur tagsüber zwischen 6 und 18 Uhr zu reduzieren. Ob sich das Ergebnis dieses Mal ändert? Vom heutigen Montag an wird der städtische Blitzeranhänger jedenfalls wieder deutlich sichtbar darauf aufmerksam machen, wenn Autofahrer ihn in Höhe des Kindergartens zu schnell passieren.

Ein Standort mit gleicher Regelung wurde in der vergangenen Woche erstmals kontrolliert. In Büren ist die Zahl der passierenden Fahrzeuge deutlich geringer. An zwei Tagen gab es dort 58 Verstöße, den schnellsten mit 53 statt 30 Kilometern pro Stunde.

Die beiden nächsten Karin-Standorte sind ab 10. März Eilvese, Am Hüttenkrug (50 erlaubt) und die Lindenstraße in der Kernstadt ab dem 15. März (30).

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1200 vom 12.03.2022