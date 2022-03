Strom von Spendern reißt nicht ab

Gymnasium und Ideenstadtwerke untersützen Konvoi

Neustadt (os). Beständig kamen und gingen am Dienstag Spender von Hilfsgütern am Balneon, der Strom riss bis 21 Uhr so gut wie nie ab. Schnell füllte sich ein Raum im Obergeschoss mit warmer Kleidung, haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten, medizinischen Utensilien und vielem mehr. Die Sachspenden wurden einem Hilfskonvoi des „Round Table Deutschland“ sowie des „Ladies Circle Deutschland“ zugeführt. „Die Aktion entstand kurzerhand, nachdem ich einen Facebook-Beitrag von Simone Struckmann-Hegewald gelesen hatte, in der Sachspenden für die Ukraine für einen Konvoi, der von Schneeren aus starten soll, gesucht wurden. Nach ein paar Chats war klar, dass unsere Hilfe gewünscht ist und wir als Unternehmen vor Ort mit unserer Reichweite und genügend Platz im Balneon gut unterstützen können“, erläutert Unternehmenssprecher Steffen Schlakat.

„Wir haben dann kurzfristig viele Kollegen für die Unterstützung bei der Annahme der Spenden gesucht - und gefunden. Auch der Verein Color My Life/Dorfwerkstatt Bordenau hat sich bereit erklärt, uns mit Leuten vor Ort zu unterstützen“, so Schlakat weiter.

Der Konvoi besteht aus mehreren Transportern, die auf dem Rückweg auch Flüchtende mit aus der Ukraine ins Neustädter Land bringen sollen.

Auch am Gymnasium war für diese Aktion gesammelt worden. Die gut 900 Schüler brachten ebenfalls viele Sachspenden mit in die Schule. "Eine gute Aktion, auch weil unsere Schülerinnen und Schüler so etwas machen können, während man der Situation ja sonst eher machtlos gegenüber steht", lobte Schulleiter Reinhard Sell das Engagement der Schülervertretung.

Weitere Transporte aus dem Stadtgebiet (wir berichteten) sind bereits angekommen oder starten am heutigen Freitag Richtung Ukraine.

