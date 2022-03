Hoppenstedt sorgt für Bewegung in Sachen Bahnbrücke und Trog

Abgeordneter zum Antrittsbesuch beim Bürgermeister

Fachbereichsleiter Infrastruktur Jörg Homeier (v.li.), Bürgermeister Dominic Herbst und der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt (CDU) hatten reichlich Themen beim Antrittsbesuch. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Gute Kontakte schaden nur dem, der keine hat“, heißt es im Volksmund. Ein telefonischer Hilferuf von Bürgermeister Dominic Herbst an den Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt, bis zur Bundestagswahl einflussreicher Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, hat zuletzt Bewegung in fest gefahrene Verhandlungen in Sachen Bahnquerung Poggenhagen gebracht. Bahn AG und Region Hannover konnten sich nicht einigen, wer die nächsten Planungsschritte einleiten soll. Hoppenstedt nutzte seine Verbindungen bei Region und Bahn - dort mit dem scheidenden Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla. Innerhalb weniger Tage erhielt die Stadt den erlösenden Anruf: die Bahn plant weiter. Nur so sind die bereits für kommendes Jahr beantragten Sperrpausen auch weiter nutzbar. Ohne diese erforderlichen Sperrungen hätte sich das Projekt voraussichtlich weiter verzögert.

Das war nur ein Thema beim Antrittsbesuch des wiedergewählten Abgeordneten im Neustädter Verwaltungssitz. Hoppenstedt besucht derzeit alle Bürgermeister seines Wahlkreises, „um den Finger am Puls der kommunalen Belange zu behalten“. Während andernorts Digitalisierung und Kitas ein wichtiger Punkt sind, standen für Neustadt vor allem die umfangreichen Verkehrsbaumaßnahmen auf der Agenda. B 6-Aus- und Umbau, die Aufhebung von Bahnübergängen, aber auch der SüdLink boten reichlich Gesprächsstoff. Herbst lobte die Zusammenarbeit und dankte für den Einsatz: „Schön zu wissen, den kurzen Draht zu haben.“

Besonders die Kinderbetreuung war Hoppenstedt dann aber doch wichtig und Anlass für Nachfragen. Herbst schilderte die leicht verbesserte Lage, aber auch die Probleme beim Fachpersonal, die durch die neue Gesetzeslage noch schwieriger wurde (wir berichteten). Einig zeigten sich die Gesprächspartner, das 1,5 Stunden eigentlich zu knapp waren.

