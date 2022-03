Shooters-Siegesserie hält doppelt

Morgen auswärts gegen Braunschweig

Shooters-Kapitän Dyon Doekhi (re.) war oft nur durch Fouls zu stoppen, seine Mitspieler Jannik Lodders (v. li.), Fabio Galiano und Blanchard Obiango waren auch schnell zur Stelle. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Mit zwei Siegen gegen Cuxhaven und Göttingen am Doppelheimspiel-Wochenende haben die TSV Neustadt temps Shooters sich wieder auf einen Playoff-Platz gebracht. Gegen überforderte Cuxhavener gab es ein 89:66, der ASC Göttingen lieferte dem TSV dagegen einen harten Kampf, bis der 96:83-Erfolg feststand. Nach dem sechsten Sieg in Folge liegen die Shooters nun auf Rang vier der Regionalliga - und damit auf Kurs zur Aufsstiegsrunde.

Am morgigen Samstag geht es wieder auf Reisen. Bei der SG Braunschweig wollen die Shooters ihre Serie fortsetzen. Die Gastgeber liegen auf Rang zehn der Tabelle, hatten zuletzt durchwachsene Ergebnisse, verloren aber nur gegen die beiden Top-Mannschaften aus Vechta und Stade.

Cuxhaven kam mit Ex-Shooter Marc Klesper nach Neustadt. Der spielte stark, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. Bei den Neustädtern bekamen alle Spieler reichlich Einsatzzeit, um sich zu zeigen. Mit 16:8 starteten die Gastgeber gut, Jannik Lodders (10) und Brandon Lacey McLean (6) erzielten alle Punkte. Zum Ende des ersten Viertels kamen die Gäste aber auf 21:18 heran. Blanchard Obiango und Kapitän Dyon Doekhi bestimmten den nächsten Abschnitt, zur Pause lagen die Shooters 48:34 vorn. Auch wenn Coach Lars Buss am Ende nicht vollkommen zufrieden war, weil phasenweise die Konzentration fehlte, geriet der Sieg nie in Gefahr. Es spielten: Doekhi (19 Punkte), McLean (15), Lodders (12), Obiango (11), Fabio Galiano (9), Alan Bause (8), Bart Zents (6), Till-Rouven Radtke (5), Leo Müller (4), Jan-Luca Köster, Nico Teichert und Emilio Becker.

Als anderes Kaliber präsentierte sich am Samstag im Playoff-Verfolgerduell der ASC Göttingen. Der Gast startete mit 10:0, eine Auszeit von Buss brachte aber eine erste Wende. Neun Punkte in Folge egalisierten den Rückstand fast, zum Ende des Viertels lagen die Shooters 25:22 vorn. Dann trafen die Göttingen jedoch Dreier in Serie und übernahmen wieder die Führung. Den zwischenzeitlichen 33:44-Rückstand reduzierten die Gastgeber bis zur Pause noch auf 39:46.

Nach der Halbzeitpause kamen die Neustädter wie ausgewechselt aus der Kabine. In der Verteidigung ließ man dem ASC kaum noch freie Würfe, man kontrollierte die Bretter und holte sich den einen oder anderen Steal, um auf der anderen Seite mit Teambasketball zu punkten. Mit einem 25:0 Lauf drehten die temps Shooters in den ersten sechs Minuten nicht nur das Spiel, sondern setzten sich auch auf 64:46 ab. „Der Shooters Dome bebte“, freute sich Manager Jan Gebauer. Die Fans feierten den Einsatz der Spieler lautstark und dürften dem ASC damit zugesetzt haben. Der kam zwar zum Ende des dritten Abschnitts noch einmal auf 70:61 heran, hatte offensichtlich aber nicht mit Dyon Doekhi gerechnet. Der Kapitän drückte dem Schlussabschnitt seinen Stempel auf und spielte mit den Gästen Katz und Maus. Entweder punktete er mit athletischen Zügen zum Korb - oder er konnte nur durch Fouls gestoppt werden. Von der Freiwurflinie zeigte er sich jedoch gewohnt treffsicher. Ballgewinne in der Defensive leiteten zudem mehrfach Fastbreakpunkte durch ihn oder gut in Szene gesetzt Mitspieler ein. Mit mehr als sieben Punkten musste das Spiel für den direkten Vergleich gewonnen werden. 13 waren es zum Schluss - und die wurden gefeiert.

„Wir haben als Mannschaft sehr gut gespielt, intensiv verteidigt und am Ende verdient gewonnen“, urteilte Trainer Buss. „Danke an die unglaublichen Shooters-Fans, die das Team wieder so grandios unterstützt haben.“

Es spielten: Doekhi (27 Punkte), McLean (15), Lodders (12), Radtke (12), Obiango (11), Bause (5), Zents (2), Teichert, Müller, Becker, Köster.

