Friedhofsgärtner Rainer Stimpfig kennt nach 48 Jahren jede Grabstelle

Ein bekanntes Gesicht verabschiedet sich nur teilweise aus dem Beruf

Rainer Stimpfig findet sich auch ohne Plan gut zwischen den etwa 3.000 Grabstätten auf dem Friedhof Lindenstraße zurecht. Foto: Maibaum

Neustadt/Metel (tma). In jungen Jahren wollte Rainer Stimpfig eigentlich Landschaftsarchitekt werden, doch als er mit 15 an der Lindenstraße angefangen hat, schlossen den Friedhofsgärtner mit den langen Haaren und dem schwarzen Mantel viele schnell als „blonden Engel“ ins Herz.

Inzwischen wurde der Meteler nach 48 Jahren von der Liebfrauen-Gemeinde verabschiedet. Dabei gab es sehr persönliche Worte von seinem langjährigen Wegbegleiter und Friedhofs-Manager Dietmas Mus, sowie einen goldenen Spaten von Bestatter Tim Schustereit. Doch auch mit dem Rentenantritt kann Stimpfig nicht ganz loslassen und arbeitet für Privatkunden weiter. Bis der Nachfolger ein paar Jahre eingearbeitet sei, wolle er weiter machen, „damit die Neustädter nicht vor den Kopf gestoßen werden“, so der 64-Jährige.

Weil er die Trauererfahrung ganz alleine lernen musste, hat er zu vielen Menschen im Stadtgebiet eine sehr persönliche Beziehung. „Da ist ein unglaubliches Vertrauensverhältnis gewachsen“, ist Stimpfig sicher. Sein Erfolgsrezept? „Immer ruhig und gelassen bleiben, ne?“

Im persönlichen Gespräch merkt jeder schnell, was er meint, Stimpfig überbrückt mit seiner Art mühelos zwischenmenschliche Distanz, bleibt dabei aber stets professionell. „Ich bin ja meist der erste Kontakt beim Verkauf der Grabstätte, die Leute wollen einen Anlaufpunkt haben“, ist er sich sicher. „Dabei muss man natürlich Verschwiegenheit wahren, die Leute erzählen mir ja fast alles.“

Die Friedhofskultur haben sich im Lauf der Zeit stark verändert, berichtet Stimpfig, inzwischen sind zwei Drittel Urnenbestattungen. Pläne dafür zeichnet er mit auch selbst, mit Mus hat er so auch große Projekte wie die Sanierung der Wege umgesetzt und Wahlgrabstätten mit Hecken umzäunt, wie es ursprünglich schon 1920 geplant war.

Seine Zukunft sieht Stimpfig in seinem Geburtsort Metel, möchte sich aber auch Urlaub in Büsum gönnen. Doch davor will er weiter früh aufstehen und „die Tore für Beerdigungen aufmachen.“

