Es geht wieder los im Schloss: Konzerte, Kunst und Kurzgeschichten

Von Barock bis Moderne: Die Gruppe „Spark" tritt am 11. März im Schloss Landestrost auf. Foto: Gregor Hohenberg

Neustadt (r/dgs). Die Stille im Schloss Landestrost hat endlich ein Ende: Ab März kommt das Publikum der Reihe „Kultur im Schloss“ wieder in den Genuss von Live-Musik. Was das Team Kultur der Region für das erste Halbjahr auf das Programm gesetzt hat, wurde nun vorgestellt. Ein paar Termine hätten zwar abgesagt oder verschoben werden müssen, „aber jetzt steht das Programm bis Juli fest und geht dann nahtlos in den ‚Kultursommer‘ mit Open-Air-Konzerten im Amtsgarten über“, freut sich Programmkoordinatorin Sandra van de Loo.

Die ersten Töne erklingen am heutigen Samstag mit Pianistin und Sängerin Olivia Trummer, die ab 20 Uhr in Trio-Besetzung Jazz, Pop und Singersongwriter-Musik auf die Bühne bringt. Mit Bach, Berio und Beatles geht es am Freitag, 11. März, um 20 Uhr weiter. Die Gruppe „Spark“ kündigt einen lebendigen Dialog zwischen Barock und Moderne an. Ausfallen wird das beliebte „Irish Spring Festival“ im März, es sei aber bereits ein neuer Termin für das kommende Jahr vereinbart worden, so van de Loo. Der Vorverkauf startet am 1. September.

Für April stehen zwei Konzerte auf dem Programm: Das Ensemble „JMO“ kommt am Samstag, 23. April. Jan Gelega Brönnimann, Moussa Cissokho und Omri Hason vereinen den Klang der afrikanischen Kora mit Bassklarinette und Percussion zu einer zeitgenössischen Kammermusik, die ins Ohr geht. „Ringmasters“, die Barbershop-Weltmeister aus Stockholm, treten am Dienstag, 26. April, um 20 Uhr im Schloss im Rahmen der Internationalen A-cappella-Woche Hannover auf.

Fans der für April geplanten „Akkordeonale“ müssen sich ebenfalls bis zum nächsten Jahr gedulden - die Veranstalter haben das Festival frühzeitig abgesagt, ein neuer Termin für das kommende Jahr steht aber bereits fest: Montag, 17. April 2023.

Ein Novum für Landestrost: Auch Literaturliebhaber sollen auch auf ihre Kosten kommen. Den Auftakt der neuen Reihe „Starke Stimmen und Texte“ macht Claudia Michelsen. Die Schauspielerin liest am Samstag, 30. April, um 20 Uhr Kurzgeschichten von Dorothy Parker. Die neue Reihe wird in loser Folge fortgesetzt. Johanna Summer ist am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr mit Jazz, Klassik und freiem Spiel zu Gast im Großen Saal. Alte Volkslieder und virtuose Soundexperimente bringt „Federspiel“ am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr mit.

Auch eine Ausstellung fehlt nicht. Franz Betz zeigt im Mai und Juni seine Arbeiten mit dem Titel „Schwarmschlingen“ im Schloss. Sie bewegen sich im Grenzbereich zwischen Technik und Kunst und beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz und nehmen dafür den menschlichen Körper in den Blick. Die Ausstellung wird am Freitag, 6. Mai, um 19 Uhr eröffnet.

Auf ein „Dinner in Sofia“ und die musikalische Erkundung Osteuropas lädt „Halva“ für Freitag, 17. Juni, ein. Das internationale Ensemble bewegt sich zwischen traditioneller jiddischer Musik, Einflüssen aus Griechenland, der Türkei, Ungarn, Rumänien und auch der westeuropäisch-klassischen Musik. In der Reihe „… & Friends“ ist der junge Musikhochschul-Absolvent Max Hobohm am Freitag, 24. Juni, mit seiner Band „MOA“ und weiteren Gästen aus dem Jazzbereich zu hören. Das Konzert von „Golnar & Mahan“ am 10. Juni entfällt ersatzlos.

Ersatztermine gibt es dagegen für den satirischen Jahresrückblick im „Salon Herbert Royal“, der eigentliche das Programm im Januar eröffnen sollte: Die Gags der Redakteure Imre Grimm, Uwe Janssen, Bruno Brauer, Kristian Teetz, Dirk Schmaler und Uli Schmid sorgen am Samstag, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli, jeweils 19 Uhr, im Amtsgarten für Stimmung. Auch für „Jin Jim“ gibt es einen neuen Termin „open air“: Die Gruppe kommt am Freitag, 22. Juli, mit Jazz und Rock in den Amtsgarten.

Nachdem ihr Gig im Dezember abgesagt werden musste, reihen sich Cellist Matthias Bartolomey und Geiger Klemens Bittmann am Samstag, 31. Juli, um 19 Uhr in das Kultursommer-Programm ein und sind auf der Open-Air-Bühne am zu hören.

Der Vorverkauf läuft unter Telefon 0511/616-25200, per E-Mail: kultur@region-hannover.de oder unter www.reservix.de.

