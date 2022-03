Die Corona-Lage am Donnerstag: Zuwachs nur zweistellig, Inzidenz sinkt weiter

Neustadt (os). Mit 97 gemeldeten Neuinfektion ist die Zunahme bei der absoluten Fallzahl seit gestern nur zweistellig ausgefallen. Sie liegt nun bei 5.995 (+102/mit Nacherfassungen) direkt Betroffenen aus dem gesamten Stadtgebiet. Davon sind unverändert 52 Personen maßgeblich an Covid-19 gestorben, mittlerweile gibt das Gesundheitsamt 4.710 Menschen als genesen an - unabhängig vom Verlauf. Stand heute gelten 1.233 (-82) Personen als "infiziert", liegen also zwischen positivem Test und Ende der Isolationszeit. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sinkt auf 1.224,3 (-55,2). Damit rangiert Neustadt derzeit im Mittelfeld der Regionskommunen.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.276,4 (-27,6). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt bei 10,4 (+/-0) die Intensivbehandlungs-Quote liegt nun bei 5,7 Prozent (+0,1).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1199 vom 05.03.2022