Karin ab heute an der Walsroder Straße

Von heute an werden zu schnell Verkehrsteilnehmer an der Walsroder Straße in Helstorf geblitzt. Foto: Seitz (Archiv)

Helstorf (os). Nach dem ersten Einsatz in Büren zieht Blitzeranhänger Karin am heutigen Donnerstag an die Walsroder Straße weiter. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt, anders als in Büren kommen nun wieder beide Kameras zum Einsatz.

Während die Preimieren-Ergebnisse noch ausstehen, gab es an den letzten Standorten unterschiedliche hohe Verstoßzahlen.

In Otternhagen waren 82 Fahrer Richtung Frielingen deutlich schneller als Tempo 30, einer davon fuhr 51. In Richtung Mecklenhorst passierte der schnellste Fahrer "Karin" sogar mit 64 Stundenkilometern, 63 Verkehrsteilnehmer wurden in diese Richtung geblitzt. In Basse gab es 34 Verstöße in Fahrtrichtung Suttorf, einen davon mit Tempo 67. Nach Averhoy fuhren 66 Personen klar zu schnell, der "Spitzenreiter" mit 75 statt 50. In Averhoy war "Karin" ebenfalls im Einsatz, dort kann aus baulichen Gründen aber nur in Richtung Basse geblitzt werden. 238 Fahrzeuge waren zu schnell, eines mit 81 Kilometern pro Stunde.

Die beiden nächsten Standorte sind ab 7. März in Empede, dort gilt tagsüber Tempo 30. Es folgt "Am Hüttenkrug" in Eilvese ab 10. März, wo 50 Stundenkilometer erlaubt sind.

