„Weil wir Krieg und Flucht kennen ...“

Mietwagen-Unternehmer sammelt und liefert Hilfsgüter

Ayhan Nasser und Savas Bicak mit gespendeten Hilfsgütern für die Ukraine.

Neustadt (os). Sein Vorname erinnert Savas Bicak bis heute an die Zeit, in der er nach Deutschland kam. „Savas“ bedeutet Krieg - aus der Situation bei seiner Geburt gewählt. In der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Zypern flüchtet Bicaks jesidische Familie Mitte der 1980er Jahre aus ihrer Heimat und kam so letztlich nach Neustadt.

Heute will der Mietwagen-Unternehmer Menschen etwas zurückgeben, die unter dem Krieg in der Ukraine leider. „Wir kennen Krieg und kennen Flucht, da müssen wir etwas tun“, sagt er. Wer an dem Konflikt die Schuld trägt, sei ihm erstmal egal. „Wir wollen nur helfen“, sagt Bicak.

Deshalb hat er rund 2.000 Euro in die Miete eines LKW und den nötigen Kraftstoff investiert sowie für die Mautgebühren eingeplant. Aufrufe brachten schnell die ersten Hilfsgüter-Spenden. Die wurden schließlich immer mehr und so sammelten sich Hygienartikel, Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte, Kissen und Bettdecken so zügig, dass schon am zweiten Tag weitere Lagerkapazitäten geschaffen werden mussten. Bis Freitag können Spenden an der Nienburger Straße 24 abgegeben werden, gegen 18 Uhr soll der Transport in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze starten. Bicak fährt mit einem seiner Mitarbeiter selbst.

Wichtig ist den Neustädter, möglichst direkt helfen zu können - „und das der Krieg möglichst bald endet.“

