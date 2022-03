Die Corona-Lage am Dienstag: Doch wieder 121 neue Fälle

Neustadt (os). Die Entspannung währte nur kurz: Das Gesundheitsamt der Region hat in den vergangenen 24 Stunden wieder 121 neue Corona-Fälle registriert. Damit steigt die Zahl der seit Pandemie-Beginn direkt Betroffenen auf 5.893 (+122) - inklusive einer Korrekturerfassung. Damit gelten am heutigen Mittwoch 1.315 (-19) Personen als "aktuell infiziert". Dieser Rückgang erklärt sich durch die deutliche Zunahme bei den Gensenen auf nun 4.526 (+141). Deutlich gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner, sie wird heute mit 1.279,5 (-119,3) angegeben. Die Zahl der hauptsächlich an Corona Verstorbenen liegt unverändert bei 52.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.304,0 (-52,9). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt bei 10,4 (+/-0) ebenso gleich wie die Intensivbehandlungs-Quote bei 5,6 Prozent (+/-0).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

