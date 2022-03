Friedenstauben sollen im Kirchenkreis sichtbar werden

Aktion für Kinder und Jugendliche

Neustadt (r/os). Kirchengemeinden geben Kindern und Jugendlichen eine Stimme: Am Samstag, 5. März, laden Kirchengemeinden des Kirchenkreises Kinder und Jugendliche ein, Friedenstauben zu gestalten, die dann in ihren Fenstern und den Fenstern der eigenen Gemeinde sichtbar werden. Material wird jeweils vor Ort bereitgehalten. „Wir möchten den Kindern eine Stimme geben“, so Kirchenkreissozialarbeiterin Janet Breier. „Kinder hören die Gespräche ihrer Eltern, haben eine Wahrnehmung von den Sorgen, die uns derzeit bewegen. Es gilt, auch ihren Bitten, Ängsten und Worten Raum zu geben und Wahrnehmung zu schaffen!“

Folgende Kirchengemeinden im Stadtgebiet beteiligen sich an der Aktion: St. Gorgonius Niedernstöcken, Kirchende 3, 11 bis 12 Uhr, Eilvese, Eilveser Hauptstr. 54 B, 10 bis 12 Uhr, Hagen, in der Grundschule Am Stadion 2, 10 bis 12 Uhr, Liebfrauen, An der Liebfrauenkirche 5/6, 10 bis 12 Uhr.

