NeuStadtTor: Wunstorfer Straße nochmal zwei Tage mit Teilsperrung

Donnerstag und Freitag fehlt eine Spur - Berufsverkehr wird ausgeklammert

Die Richtung Süden führende Spur der Wunstorfer Straße wird noch einmal für zwei Tage gesperrt, aber nicht auf ganzer Länge.

Neustadt (r/os). Die schon bekannte Verringerung der Wunstorfer Straße in Höhe der NeuStadtTor-Baustelle auf zwei Spuren kommt in abgewandelter Form für zwei Tage zurück: Am morgigen Donnerstag sowie am Freitag wird das Versatzstück zwischen Bahnhofskreuzung und Landwehrkreuzung noch einmal zeitweise eingeengt. Damit der Berufsverkehr nicht übermäßig eingeschränkt wird, findet die Sperrung der Spur auf der Baustellenseite nur zwischen 8.30 und 15.30 Uhr statt.

Anders als bisher wird die Richtungsfahrbahn nach Süden aber nicht auf kompletter Länge gesperrt. Vor der Ampel können sich in Richtung Poggenhagen fahrende Fahrzeuge wieder auf die dafür übliche Spur einordnen. Die Ampelphasen werden an beiden Tagen erneut umgestellt. Die Stadtverwaltung rechnet mit kleineren Verkehrsbehinderungen. Während der mehrwöchigen, dauerhaften Sperrphase waren die meist nur während des Berufsverkehrs aufgetreten.

Grund für die Maßnahme sind die bereits im Januar angekündigten, weiteren Betonierungsarbeiten an dem Neubau. Die gesperrte Spur wird dann erneut Aufstellfläche für Betonmisch-LKW sein.

