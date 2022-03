Die Corona-Lage am Dienstag: 14 neue Fälle als dienstagstypische Entspannung

Neustadt (os). Das Gesundheitsamt der Region meldet heute 1.334 aktuell als "infiziert" geltende Menschen aus dem Stadtgebiet, das ist einer weniger als gestern. Zwar stieg die Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn auf 5.771 (+14) an, die Genesungen - bisher 4.385 (+15) - gleichen das aber mehr als aus. Weiter fallend ist daher auch die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner, die nun mit 1.398,8 (-39,8) angegeben wird, damit führt Neustadt das untere Drittel der Regionskommunen an. Die Zahl der an Corona Verstorbenen bleibt mit 52 gleich.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1.356,9 (-13,0). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt bei 10,4 (+/-0), die Intensivbehandlungs-Quote fällt auf 5,6 Prozent (-0,4).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

