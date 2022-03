Wie die Posaunen von Jericho ...

(Bläser-)Aufruf zum Frieden

Neustadt (r/os). Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis lädt am Mittwoch, 3. März, um 17.30 Uhr auf dem Platz vor der Liebfrauenkirche ein. Posaunenchöre aus der Region versammeln sich unter dem Motto: „(Bläser-) Aufruf zum Frieden“. Seit sieben Tagen ist dann Krieg in der Ukraine. „Ihm muss jetzt Einhalt geboten werden“, so die Botschaft. Der Aufruf der Bläser zum Frieden knüpft an die Tradition der Posaunen von Jericho an, die die Mauern der Stadt zum Einsturz brachten. Leiter von Posaunenchören im Kirchenkreis haben die Aktion initiiert. Bürgermeister Dominic Herbst und Superintendent Michael Hagen nehmen teil.

„Dieser musikalische Aufruf will ein lautes Zeichen der Solidarität mit den Menschen sein, die in der Ukraine jetzt für Freiheit und Demokratie kämpfen und unter dem barbarischen Angriff Putins leiden“, heißt es in der Ankündigung.

Im Anschluss findet ab 18 Uhr die erste Passionsandacht in der Liebfrauenkirche statt. Bis Ostern werden sie immer mittwochs um diese Zeit fortgesetzt.

