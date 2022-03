„Niedersachsen wilder See“ am Mittwoch in N3 zu sehen

Nach mehr als 100 Jahren konnte auch der Fischadler wieder am Steinhuder Meer angesiedelt werden. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf (os). Eine deutsche Erstausstrahlung zeigt der NDR am Mittwoch, 2. März, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Der Naturfilm „Das Steinhuder Meer - Niedersachsens wilder See“

„Das Steinhuder Meer im Westen Hannovers ist ein Paradebeispiel für Naturschutz, das in Deutschland seinesgleichen sucht“, schreibt dazu Thomas Brandt von der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM), durch die der Film entstand. An Niedersachsens größtem See haben Biologen in den vergangenen 25 Jahren nicht nur eine Fülle von Lebensräumen wiederhergestellt, sondern auch viele längst verschwundene Tierarten wieder angesiedelt. So sind Feuchtwiesen und Moore renaturiert worden, die in Norddeutschland zu den wichtigsten Lebensräumen für seltene Arten zählen. „Wir haben zwei Jahre lang mit der Kamera das außergewöhnliche Tierleben am Steinhuder Meer beobachtet“, beschreibt Brandt.

Gleich im Anschluss, läuft ab 21 Uhr der 45-minütige Naturfilm „Wilde Tiere an der Leine - das Hannoversche Land” - ebenfalls mit der ÖSSM entstanden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1199 vom 05.03.2022