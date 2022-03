In Büren gibt es ab heute eine Karin-Premiere

Büren/Neustadt (os). Die Hürden für neue Blitzerstandorte sind hoch, ohne Zustimmung der Polizeiinspektion geht nichts. Vor Einrichtungen wie Kitas und Schulen ist die Beantragung weniger schwierig, weil in Büren nun auch die entsprechende Beschilderung steht - Lieferzeiten für Schilder sind teils lang - ist Blitzeranhänger "Karin" dort heute erstmals im Einsatz. An der Bürener Straße in Höhe der Kita gilt Tempo 30 - aber nur tagsüber. Nur in der ausgeschilderten Zeit ist das Messgerät auch scharf geschaltet.

Weiter geht es ab 3. März in Helstorf an der Walsroder Straße (50 erlaubt), danach ab 7. März in Empede an der Ortsdurchfahrt (30).

